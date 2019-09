Hermana de Karol G sorprende a sus seguidores al mostrarse en topless

Karol G es una de las cantantes urbanas más exitosas del momento. La cantante originaria de Colombia ha logrado alcanzar gran fama a nivel mundial gracias a sus éxitos musicales y a su comentada relación con el trapero Anuel AA.

A finales del pasado julio cuando la intérprete de “Mi cama” presentó a sus hermanas, Verónica Giraldo (una de ellas) se robó la atención por su notoria belleza física. A raíz de ello, la joven ganó una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, quienes se mantienen pendientes a todas sus publicaciones.

Karol G y sus hermanas. Fuente: Instagram.

A través de Instagram, la hermana de Karol G suele compartir imágenes de las actividades que realiza día y día y de sus reuniones con amigos.

Recientemente, Verónica Giraldo sorprendió a sus fans al mostrar una fotografía en la que hizo topless, sentada sobre un bote en medio del océano.

“Hay veces en que hay que dejar soltar y ser libres, no necesariamente al que te hace daño, sino por que simplemente no son. No te aferres a nada, ni a nadie, cuando las cosas no fluyen es por que no son, así de simple. Cuando pides con fe mandan señales, así de simple. Bonito día”, fue la descripción que usó en la imagen.

Hermana de Karol G. Fuente: Instagram.

La publicación de la hermana de Karol G en Instagram fue halagada por unos y criticada por otros. “Enamorado de ti y tus escritos, besos”, “Así de simple y más claro no puede ser”, “Bellas palabras así es feliz y bonito día”, escribieron sus seguidores.

“¿Que tiene que ver, amiga, la libertad sin brasiers y con brasiers? La libertad es mental, espiritual, mas no carnal”, comentó uno de sus detractores.

Hermana de Karol G. Fuente: Instagram.

La hermana de Karol G hace topless frente a las montañas

En junio pasado, Verónica Giraldo compartió una instantánea en la que aparecía de espaldas, sentada frente a un paisaje y haciendo topless.

“Hoy me aceptaré tal y como soy, mañana amaré más mi cuerpo tal y como es, y siempre voy apreciar cada parte de mi cuerpo sin importa su tamaño y lo que conlleve. ¿Y tú? Qué tal si te aceptas tal y como eres y te amas así. Bonito día”, expresó la hermana de Karol G junto al post.

Hermana de Karol G. Fuente: Instagram.

¿Cuántas hermanas tiene Karol G?

Más allá de la fama, la música, los premios y el glamour que vive la cantante colombiana Karol G a diario está el amor que tiene por su familia. Ella tiene dos hermanas que están a su lado siempre; sus nombres: Verónica y Jessica.

Karol G y sus hermanas