La dramática batalla de Freddie Mercury contra el Sida

Un 5 de septiembre de 1946, el mundo dio la bienvenida a Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, quien se convirtió en uno de los mejores exponentes del rock.

Con su banda Queen, él logró llenar inmensos estadios; sin embargo, la fama duró poco, pues a la temprana edad de 45 años perdió la vida a causa de una dura batalla contra el virus del Sida.

Freddie Mercury dejó de existir el 24 de noviembre de 1991, época donde hablar sobre el VIH estaba lleno de prejuicios, pero gracias a la película “Bohemian Rhapsody” y otros informes se pudo conocer cómo fueron los últimos instantes del famoso cantante.

En 1987, Freddie Mercury se realizó la famosa prueba de Elisa para saber si tenía el virus, pues, sus antiguas parejas habían fallecido por el mismo mal.

Desde que el cantante comprobó que tenía Sida se alejó un poco del grupo y mantuvo hermetismo sobre su estado de salud.

Luego de la gira “A kind of Magic”, Queen se tomó dos años de descanso. En 1989, la banda retomó los escenarios con el álbum “The Miracle” y fue ahí donde se notó un deterioro en el líder.

Freddie Mercury ocultó su enfermedad hasta un día antes de su muerte.

Mercury dejó de dar entrevistas y aparecer en videos. Ante esto, la prensa y los fans empezaron a especular sobre la salud del vocalista.

Con la presión encima, finalmente Farrokh Bulsara decidió contar a los miembros de Queen que los rumores eran ciertos.

En sus últimos meses de vida, Freddie Mercury sufrió mucho, pues tenía complicaciones para hablar y desplazarse. Canciones como “The show must go on” y “These are the days of our lives” fueron cantadas por Brian May y Roger Taylos, debido a que el líder no podía pronunciar bien.

A pesar de su grave estado, el artista apreció en el clip “These are the days of our lives”, donde ya no pudo ocultar que algo malo le estaba pasando.

Fue así que el 23 de noviembre de 1991 reveló al mundo que tenía Sida. “Sentí que era correcto mantener esta información en privado para proteger la privacidad de los que me rodeaban”, escribió en un comunicado.

Un día después, el legendario Freddie Mercury dejó de existir a causa de una bronconeumonía complicada por el virus.

La última aparición en vivo de Freddie Mercury

Queen fue invitado a la ceremonia de los Brit Awards, donde la banda ganó un premio. Los integrantes, incluyendo Freddie Mercury, subieron al escenario para recibir el reconocimiento.

La última aparición del cantante fue el 18 de febrero de 1990.