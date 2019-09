Britney Spears sorprende con radical cambio de look

La cantante Britney Spears, quien ha optado por alejarse del mundo de la música para concentrase en su estabilidad emocional y su familia, ha dejado encantando a sus millones de fans en todo el mundo.

Resulta que la ‘Princesa del pop’ recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que se sometió a un radical cambio de look.

Britney Spears grabó un corto video donde lució su pelo oscuro, dejando atrás el rubio que siempre la caracterizó.

La cantante se mostró muy divertida en el video.

¡Las mismas caras, el mismo vestido, el cabello nuevo! Sí, mi hermana me inspiró a oscurecer”, fue el mensaje que acompañó a la publicación.

Ante esto, el novio de la cantante, el modelo iraní Sam Asghari, no dudó en comentar el video, que ya superó los 3 millones de reproducciones: “Hermosa rubia o morena”.

Pero no solo él quedó impactado por la nueva imagen de la estadounidense. Seguidores de la estrella de pop la felicitaron por su nueva apariencia.

“Te ves increíblemente natural. No leas esos mensajes ofensivos. No vale la pena. Debes saber que eres hermosa. Que tengas un buen día”, “Britney, tienes una belleza muy natural que no necesitas tanto maquillaje de ojos oscuros”, “Se ve genial”.

Sin embargo, también se hicieron presentes los detractores, quienes se fijaron en el maquillaje y la apariencia demacrada de Britney Spears.

Britney Spears se pronuncia por los ataques que recibe en Instagram

Hace dos semanas, Britney Spears compartió un texto donde contó lo difícil que fue para ella vivir en Los Ángeles con personas que la odiaron. Además, se refirió a las crueles críticas que suelen hacerle en sus redes sociales.

El comunicado de Britney Spears sobre los ataques recibe en Instagram.

“A veces me rompe el corazón ver los comentarios en mis publicaciones ... así que simplemente elijo no mirar más ... dejo que los que odian hagan lo que mejor saben hacer ... odiar”, escribió la artista de 37 años.