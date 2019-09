Becky G celebra sus nominaciones a los Latin American Music Awards

Ya se conoce la lista de nominados para los Latin American Music Awards donde se premiará a los mejor de la música hecha en esta parte del mundo y una de las más contentas de estar entre los seleccionados es Becky G quien compartió su alegría en redes sociales al enterarse que competirá en tres categorías.

En su cuenta oficial de Instagram, Becky G no dejó pasar la ocasión para mostrar toda su alegría por las tres nominaciones a los Latin American Music Awards:

Becky G participará en los Latin American Music Awards

PUEDES VER: Becky G presenta a su madre y fans exaltan gran parecido entre ambas

“Me siento muy feliz y honrada de recibir estas maravillosas nominaciones para los premios Latin AMAs. Gracias a todos mis Beasters que siempre están para mí y a Telemundo por su apoyo ¡Si se puede! ¡Vota ya!”

Estas palabras fueron acompañadas de un video donde se revela las tres nominaciones de Becky G a los Latin American Music Awards, las cuales son: Artista Favorita Femenina, Video Favorito por “La Repuesta” junto a Maluma y Canción Favorita Pop por “Lost In The Middel Of Nowhere” al lado de Kane Brown.

Beck G impacta en Instagram

La publicación en Instagram está cerca de recibir los 200 mil corazones, y con reacciones muy favorables de los fans de Becky G, que no han reparado en darle una serie de elogios por sus tres nominaciones en los Latin American Music Awards.

Ejemplo de esto son: “Felicidades, chica”, “Todo el trabajo duro que has estado haciendo todavía está dando sus frutos. Te mereces esto”, “Tus beasters te amamos y vamos por eso premios. Podemos con eso y con mucho más”.

Becky G es una de las cantantes urbanas más famosas de Latinoamérica

Becky G y los nominados

Vale destacar que la lista de nominados a los Latin American Music Awards la encabeza el reggaetonero Ozuna con nueve nominaciones; le pisan el talón el talón Bad Bunny con Romero Santos, ambos con ocho menciones; Anuel AA con siete, Banda Sinaloense MS con cinco; Marc Anthony, Maluma, Daddy Yankee, Sebastián Yatra y Luis Fonsi con cuatro; en tanto que Drake, Pedro Capó, Rosalía, Wisin & Yandel, DJ Snake y Becky G con tres.