Freddie Mercury supera al Sida en corto animado hecho por sus 73 años [VIDEO]

Hoy, 5 de septiembre, por el cumpleaños número 73 de la leyenda del rock Freddie Mercury, una compañía musical compartió un vídeo en el que muestran una realidad ficticia y emotiva sobre qué habría pasado si el cantante superaba esa enfermedad que provocó su partida: el Sida.

Los encargados de crear este video, el mexicano Esteban Bravo y la estadounidense Beth David, quienes trabajan para la Universal Music Group, musicalizaron el cortometraje con Love Me Like There’s No Tomorrow, una de las canciones más importantes de Freddie Mercury, integrante de Queen.

PUEDES VER: La dramática batalla de Freddie Mercury contra el Sida

En el corto animado dos glóbulos blancos, quienes adoptan la figura de dos varones, se enamoran y protagonizan varios capítulos románticos. Uno de ellos, casi a la mitad del video, contrae el Sida. El que no se infectó, como una alegoría al amor, salva a su pareja con surreal maniobra. Al final, ambos envejecen sin perder esa reciprocidad.

Según los realizadores, la historia no se trata de"dos hombres, sino de una conexión y el poder indescriptible que tiene el amor para conquistar el miedo”. Además, consideran que el video “es un reflejo que recorre la carrera de Freddie. Es lo que le hizo no ser nunca aburrido, y de por qué su magia sigue viva".

“Es algo que sabíamos que debía manejarse con cuidado. Existe una línea muy fina entre arrojar luz sobre un tema y perpetuar un estigma y ​​fuimos cautelosos para no apoyarnos en estereotipos que podrían dañar la comprensión moderna del Sida, en lugar de ayudarlo”, agregaron.

El video, que ya circula en las redes sociales, no solo es un homenaje a los 73 años de Freddie Mercury sino también una forma de abordar la crisis del Sida en los años 80, enfermedad que extinguió a la leyenda en 1991.