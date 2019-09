Daniela Darcourt: “No me atrevería a hacer un cover"

Regresa con todo. La cantante Daniela Darcourt estuvo alejada de la música por un problema en sus cuerdas vocales, pero no fue excusa para no estar al tanto de los últimos lanzamientos de los salseros peruanos.

En una entrevista al programa “Válgame Dios", la salsera Daniela Dacourt comentó que ha visto el video clip de la canción “Y le dije no”, el cual le pertenece a Yahaira Plasencia, autodenominada ‘la Patrona’.

Daniela Darcourt sorprende al cantar "Y le dije no" de Yahaira Plasencia. Fuente: Válgame Dios

La intérprete de “Señor mentira” se animó a cantar el coro de la canción “Y le dije no”, añadiendo que esa parte del tema es pegajosa, por lo que es de fácil recordación.

Fue la misma Daniela Darcourt quien expresó que no podría lanzar un cover de Yahaira Plasencia, ni de otro cantante, porque quiere sacar música que lleve su propio sello.

“Se queda el corito, es pegajoso, de verdad. (Cuando le preguntan si la cantaría) No, porque no es una canción mía, yo no me atrevería a hacer cover de la canción de alguien. Pero, yo estoy tratando de imponer lo mío, de sacar mis propios temas”.

Recordemos que las cantantes de salsa Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt trabajaron juntas en la orquesta Son Tentación, la cual le pertenece a Paula Arias.

Daniela Darcourt regresa a los escenarios con nueva orquesta

A las cámaras del programa “Válgame Dios” comentó que está perfeccionando los últimos detalles para hacer su gran regreso a los escenarios.

Daniela Darcourt confesó que su recuperación ha sido lo más difícil que ha tenido que afrontar, pero que va a reconquistar a su público con nuevas canciones y presentaciones en importantes festivales.

“En menos de un mes regreso a los escenarios. Sí, primero fue el tema médico, ahora es todo el proceso legal de armar el equipo, estar con nueva gente. Ya estamos con los últimos detalles para salir de nuevo a escena”.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia juntas en “Esto es Guerra”

En diciembre del año pasado, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia decidieron limar asperezas y se presentaron como invitadas especiales en “Esto es Guerra”.

Las salseras causaron gran emoción en sus fans al interpretar a dúo “La copa de la vida”, tema originalmente cantado por Ricky Martin.

Daniela Darcourt asegura que productor de Yahaira Plasencia la llamó primero

Luego de que Yahaira Plasencia anunciara que trabajaría junto al reconocido productor musical Sergio George, Daniela Darcourt sorprendió a más de uno al afirmar que el realizador quiso convocarla a ella primero. “Él (Sergio George) me escribió a mí primero, él me llamó, pero yo estaba trabajando con Master Chris, y prefiero no decir más”, afirmó la intérprete de “Señor mentira”.