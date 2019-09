Verónica Castro desmiente rumor sobre su sexualidad [VIDEO]

Verónica Castro salió a hablar. La actriz mexicana habló con detalles para desmentir las declaraciones de Yolanda Andrade, quien recientemente aseguró que ambas estrellas de la televisión se habían casado hace 20 años.

“Yo sé con quién se casó, pero no es mi papel decirlo, de hecho me avisó Yolanda hace muchos años. Yo nunca me he casado, ni me casé con los padres de mis hijos menos con alguien más”, dijo la madre de Christian Castro vía telefónica para el programa “Venga la alegría”.

‘Vero’ calificó como una falta de respeto las declaraciones de su examiga Yolanda y negó que sea lesbiana. “Al principio lo tomaba como broma, pero después se pasó, no soy lesbiana en esta vida. Mis dos grandes amores fueron los padres de mis hijos y hasta ahí”, comentó.

De esa forma, Castro expresó su molestia al ser etiquetada como una de las parejas de Andrade. Expresó su deseo de que “la deje en paz”. "Le pedí que ya no hiciera más tonterías, yo soy una señora que me guío por la derecha”, arremetió.

La actriz que interpretó a Virginia de la Mora en “La casa de las flores” contó que tras este incidente su amistad con Yolanda Andrade acabó por completo. “Yo la apoyé lo más que pude durante mucho tiempo, pero ya no más”, concluyó.

Verónica Castro desmiente a Yolanda Andrade en Instagram

El 3 de septiembre se reveló una entrevista en la que Yolanda Andrade declaró que se había casado con una “mujer divina” recordando lo feliz que fue.

Ante la insistencia del conductor Jorge Poza, la conductora de televisión confirmó que se trataba de la actriz Verónica Castro. “Fue simbólico. No hubo nada legal”, indicó.

Más adelante, Andrade dijo que sus declaraciones no eran una broma e invitó a que Castro se pronuncie. “Vero, ¿nos escucha? En el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta”.

Tras el escándalo suscitado, la artista publicó en su Instagram que las afirmaciones de Yolanda son falsas. Sus seguidores en la red social le han mostrado su apoyo a la protagonista de clásicas telenovelas mexicanas.

Verónica Castro Instagram

Verónica Castro: seguidores en Instagram apoyan a la actriz

Hace poco, Verónica Castro compartió una imagen a través de Instagram con la siguiente frase “Humildad... que la vida da muchas vueltas”.

El mensaje fue respaldado por el séquito de fans de la veterana actriz, quienes creen que la publicación va dirigido para Yolanda Andrade.

“Se tienen que colgar de la fama de los demás para salir al aire, así que mi Vero para adelante”, “Desde Argentina te apoyamos...esta mina está mal de la cabeza decir tantas boludeces”, “Chaparrita debes de ponerle un alto a Yolanda Andrade”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social de Castro.