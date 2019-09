Renée Zellweger y sus años de depresión

La actriz Renée Zellweger confesó en una entrevista concedida a la revista New York Magazine que su alejamiento de la actuación en el 2010 se debió a que cayó en una profunda depresión y porque necesitaba un descanso.

“No estaba sana. No me estaba cuidando a mí misma. Fui lo último en mi lista de prioridades”, dijo la protagonista de Bridget Jones.

Una vez que se dio cuenta del problema que tenía, Zellweger recurrió a terapia por primera vez en su vida y fue su terapeuta quien la ayudó a navegar por las emociones que sintió durante su retiro de Hollywood en pleno apogeo de su carrera actoral.

“Reconocí que pasé el 99 % de mi vida como persona pública y solo una migaja microscópica de una fracción como una persona real”, recordó la actriz, quien seis años después de alejarse por completo regresó en ‘Dilema’, su primera serie para la plataforma Netflix.

“Necesitaba no tener algo que hacer todo el tiempo, no saber qué voy a hacer en los próximos dos años por adelantado. Quería permitirme algunos errores. Tenía que haber algo de silencio para que las ideas se deslizaran”, dijo la actriz sobre el proceso de curación y desintoxicación al que se sometió durante ese lapsus fuera de los sets de grabación. En una entrevista previa con Red Magazine afirmó: “Estuve muy mal aconsejada y tomé algunas decisiones equivocadas. Mi vida estaba llena de sombras y me sentía triste”.

PUEDES VER El actor Ian McKellen encabeza el desfile por el Orgullo Gay en Londres

“Tuve un buen periodo de cinco años cuando estaba alegre y en un nuevo capítulo del que nadie estaba al tanto”, dijo a NY Mag. “Es una vida más tranquila y me encanta”, confesó.

El dato

Amiga. Renée Zellweger contó que durante su proceso de tratamiento, una vez la actriz Salma Hayek la aconsejó: “La rosa no florece todo el año… a menos que sea de plástico”.