La enfermedad que mató al cantante Gustavo Cerati

La madrugada del 15 de mayo del 2010, la vida de Gustavo Cerati cambió para siempre al sufrir un desvanecimiento que marcaría el inicio hacía su postración en una cama por cuatro años hasta su muerte el 5 de setiembre del 2014.

¿Qué ocurrió con Gustavo Cerati?

El desfallecimiento que sintió el cantante argentino era una isquemia cerebral transitoria. El flujo de sangre a su cerebro se redujo y este dejo de funcionar correctamente.

El líder de Soda Stereo fue llevado al Centro Médico Docente La Trinidad. No podía hablar ni entender lo que se le decía.

Esto sería diagnosticado luego como afasia de expresión y problemas para hablar.

El ACV de Gustavo Cerati

Horas después de ingresado se produjo el accidente cerebrovascular [ACV]. En términos clínicos el cantante sufrió un infarto cerebral por obstrucción de la arteria carótida interna izquierda.

El periodista Juan Morris describió este episodio en su libro “Cerati, La Biografía”, publicado por el diario argentino El Clarín, en donde también sugiere una posible negligencia médica en la atención que recibió el cantante.

“Al día siguiente, las enfermeras lo encontraron a Cerati agarrándose la cabeza con su brazo izquierdo y sacudiéndose en la cama, con los ojos apretados y un fuerte gesto de dolor. “Ahí es cuando se le produjo el ACV, sin duda”, habría dicho el sonidista Adrián Taverna presente en el lugar.

¿Por qué Gustavo Cerati sufrió un ACV?

No era un secreto que el cantante tenía problemas serios de adicción a las drogas. Años antes, en 2006, Gustavo Cerati admitía en una entrevista con la revista Rolling Stone de Argentina que tenía varios años esnifando coca.

“La cocaína ocasiona que las arterias cerebrales se contraen y disminuyen su calibre, lo que genera un menor flujo de sangre para el cerebro”, explica el blog médico El anestesiólogo.

El intérprete de ‘Persiana Americana’ ya había recibido en 2005, una advertencia sobre sus hábitos nocivos, cuando sintió que su pierna se adormecía a consecuencia de un coágulo de sangre que bloqueó la circulación.

A pesar de ello, Gustavo Cerati siguió fumando, bebiendo y drogándose e incluso comenzó a hacer peligrosas combinaciones cuando conoció a su nueva novia, la modelo Chloé Bello.

El cantante intentaba seguirle el ritmo a la joven (ella tenía 22 años y él 50). Para ello, recurría con frecuencia al viagra para mantener relaciones sexuales.

Esta pastilla “dilata las arterias pulmonares y ‘roban’ sangre de la arteria aorta, que envía sangre con nutrientes al cerebro. Esto hace que baje drásticamente la presión con la que la sangre llega al cerebro”, explica El Anestesiólogo.

“No fue un estado de euforia repentino, sino una ingestión de alcohol mezclado con pastillas para prolongar la actividad sexual, algo que tenía prohibido porque era hipertenso”, declaró en su momento una doctora del Instituto FLENI, en Buenos Aires, donde estuvo internado desde su regreso de Venezuela.

Exámenes y procedimientos aplicados a Gustavo Cerati

Tres días después del ACV, el cantante fue sometido a una operación de emergencia para reducir la presión de su cerebro tras el derrame.

“Me llamaron para que le hiciera una craneotomía a Cerati, que es sacar la mitad del cráneo para que el paciente no se muera. Se esperan dos semanas a que se desinflame y listo. Pero por el cuadro que me describieron, decidí no hacérselo porque tenía características irreversibles y se recomienda hacerlo en personas conscientes. De todas formas se lo hicieron”, relató el neurólogo Conrado Estol.

Un mes después, el 7 de junio del 2010, Gustavo Cerati recibía tratamiento con antibióticos por una infección respiratoria.

Aparte de ello, la tomografía realizada mostraba lo que todos temían: el cantante argentino sufrió un serio daño cerebral irreversible.

¿Cómo murió Gustavo Cerati?

Después de cuatro años estado inconsciente, asistido por un respirador artificial el cantante de Soda Stereo sucumbe a un paro respiratorio agravado por una infección respiratoria que se complicó en los últimos días. Una situación frecuente en personas que han pasado mucho tiempo en coma.

El jueves 4 de septiembre de 2014, tras pasar más de 1400 días internado, Gustavo Cerati fallece a los 55 años de edad. Gustavo Barbalace, director médico de la institución, confirmó la noticia a través de un comunicado:

“[Gustavo Cerati] falleció en horas de la mañana como consecuencia de un paro cardio respiratorio”.

Las repercusiones a la muerte de Gustavo Cerati

El gobierno argentino puso como ejemplo las causas que llevaron a la muerte del líder de Soda Stereo para exhortar a la población a llevar un estilo de vida más saludable.

“La muerte de Gustavo Cerati debe ayudarnos a reflexionar acerca de la necesidad de adoptar conductas preventivas que nos alejen de factores de riesgo, como el tabaquismo, el sedentarismo y la mala alimentación, que explican el 60% de las muertes en el mundo, entre las cuales se encuentra el ACV”, declaró Juan Manzur, ministro de Salud de Argentina.