Miley Cyrus y Kaitlynn Carter planearían boda [FOTOS]

Luego del escándalo inicial sobre su relación Miley Cyrus y Kaitlynn Carter decidieron enfrentar la polémica y no dudan en mostrarse juntas en diferentes eventos como los MTV VMAs 2019.

No obstante, la relación entre ambas se habría tornado más seria según detalla un informe de la revista NW, titulado: “Miley & Kaitlynn’s Shotgun Wedding!”.

La publicación señala que ambas estarían esperando que terminen los tramites de sus respectivos divorcios, el de Miley Cyrus con Liam Hemsworth y Kaitlynn Carter con Brody Jenner.

La revista NW también deja entrever que ambas habrían practicado “una ceremonia secreta de compromiso", mientras estuvieron en Europa.

"Se toman muy en serio esto y ya se lo han dicho a los padres de Miley", asevera la fuente citada por NW.

A mediados de agosto, Miley Cyrus y Kaitlynn Carter fueron fotografiadas almorzando en junto a la madre de la cantante, Tish Cyrus, quien se habría mostrado conforme con la relación.

"Uno pensaría que [Tish Cyrus] le habría dicho a Miley que sostuviera sus caballos, pero no lo hizo", asegura el informante anónimo.

Una de las opciones que habrían contemplado Miley Cyrus y Kaitlynn Carter sería casarse rápidamente en una capilla en Las Vegas.

"Dirán 'Sí, quiero' en una de las pequeñas capillas y luego se volverán locos con todos en un club nocturno. Incluso han hablado de alquilar un par de pisos en uno de los hoteles. No será tranquilo ni sofisticado, eso es seguro", adelante el informante de NW.

Hasta el momento, ha trascendido que Liam Hemsworth, contrató a Laura Wasser, conocida como ‘La Reina de los Divorcios de Hollywood’, para que agilice los trámites de su separación de la intérprete de “Slide Away”.

Las aseveraciones realizadas por la revista NW concuerdan con una nota de otra publicación llamada, Heat.

No obstante, el portal Gossip Cop alerta que los voceros oficiales de Miley Cyrus afirman que ambas historias son completamente falsas, al menos en la parte correspondiente a las declaraciones de la fuente anónima que brindaría información privilegiada sobre el caso.

Miley Cyrus desmiente infidelidad

Luego que salieran a la luz una serie de fotos donde Miley Cyrus aparecía besando a Kaitlynn Carter, diversos medios estadounidenses especularon sobre una presunta infidelidad de la cantante al actor Liam Hemsworth.

Ante esto, Cyrus utilizó su cuenta oficial de Instagram para negar todos los rumores: "Puedo aceptar que la vida que elegí significa que debo ser abierta con mis fans. Lo que no puedo aceptar es que digan que estoy mintiendo para cubrir un crimen que no cometí. No tengo nada que esconder”, escribió.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth confirman su separación

A menos de un año de haber contraído matrimonio, Miley Cyrus y Liam Hemsworth decidieron ponerle fin a su historia de amor. La información fue confirmada por el manager de la cantante en declaraciones a la revista People.

“Liam y Miley han quedado en separarse en este momento”, señaló el representante. “Siempre en evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y en su profesión. Respeten su trayectoria y privacidad”, añadió al citado medio.

¿Liam Hemsworth y Jennifer Lawrence?

Hace poco se especuló que Liam Hemsworth y Jennifer Lawrence, protagonistas de “The Hunger Games”, estarían saliendo. Sin embargo, dichos rumores fueron desmentidos, ya que la actriz mantie un romance con Cooke Maroney.