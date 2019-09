Nicola Porcella reacciona al ser involucrado en investigación por tocamientos indebidos a Macarena Vélez

En una entrevista exclusiva para el programa “Tengo algo que decirte” de Latina, la defensa de la modelo peruana Macarena Vélez dio nuevos detalles de lo que fue el encuentro de ella y Adolfo Bazán dentro de una discoteca.

Uno de los nombres que llamó la atención, que serían testigos claves del acontecimiento, habría sido el ex chico reality Nicola Porcella, quien anteriormente fue vinculado a la denominada “Fiesta del terror”.

PUEDES VER Incluyen a Nicola Porcella en demanda de Macarena Vélez contra Adolfo Bazán

“Macarena ha declarado hoy en su manifestación, ante fiscalía, que Nicola estaba allí dentro del mismo círculo. Seguramente fiscalía va a llamar como testigo a Nicola Porcella dentro del proceso de investigación que se ha aperturado en contra de Adolfo Bazán”, comentó.

Este nuevo detalle en la investigación señala a Nicola Porcella como uno de los testigos de acoso que sufrió Macarena Vélez por parte de Adolfo Bazán, quien se encuentra con paradero desconocido.

Sujeto fue denunciado el año pasado por otra joven que lo acusó de haberla violado en un estacionamiento de Surquillo. (Foto: Difusión)

Tras ser mencionado en la fiscalía por la denuncia de la ex chica reality, el modelo Nicola Porcella se manifestó, a su estilo, en su cuenta personal de Instagram.

Él compartió unas grabaciones luego de que saliera al aire una entrevista que le hicieron a la defensa de Macarena Vélez en el programa “Tengo algo que decirte”.

“Y no me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que soltó para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar...”

En los videos que compartió Nicola Porcella en Instagram hace referencia a una canción que se llama “El marginal”, de la cantante Sara Hebe.

PUEDES VER Macarena Vélez confirma que Nicola Porcella sí estuvo en la discoteca

Sobre la participación de Nicola Porcella, la abogada de Macarena Vélez deslizó esta información en el programa “Tengo algo que decirte”:

“Estaba dentro del mismo lugar. Seguramente, las cámaras que ya proporcionó la discoteca, se le va ver de manera perfecta al señor Nicola Porcella, que está siempre involucrado con actos de alcohol y drogas".

Nicola Porcella en un nuevo escándalo

En menos de un mes, el ex chico reality ha sido involucrado nuevamente en un escándalo. Nicola Porcella fue retirado de América TV por la agresión verbal contra Angie Arizaga.

Solo pasaron unas semanas para que sea señalado como un testigo de los tocamientos indebidos del abogado Adolfo Bazán a Macarena Vélez en las instalaciones de una discoteca.