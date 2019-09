Lady Guillén furiosa con producción de “Esto es guerra” por dejar sin trabajo a Macarena Vélez

Expresó su indignación. La aparición de Macarena Vélez en la fiscalía para rectificar su denuncia por tocamientos indebidos al abogado Adolfo Bazán, provocó la iracunda reacción de Lady Guillén, conductora de “Tengo algo que decirte”.

Lady Guillén tomó unos minutos de su programa para poder leer el documento que compartió Macarena Vélez en su cuenta de Instagram sobre la verdadera razón de su salida del reality de competencias “Esto es guerra”.

La abogada se mostró furiosa e indignada por la medida que tomó PRO TV al dejar sin trabajo a la modelo peruana luego de la denuncia que hizo contra el abogado Adolfo Bazán.

Este fue el mensaje que dejó en “Tengo algo que decirte” tras leer el documento que PRO TV le entregó a Macarena Vélez tras poner fin a su contrato para que trabaje en “Esto es guerra”, programa que se emite por América TV.

“Macarena Vélez ya no tiene trabajo, señores. Yo lo digo, no estoy de acuerdo con lo que han hecho. Repito, otros personajes de la TV han estado en programas por mucho tiempo y son agresores. Yo entiendo que pueden cuidar la imagen de sus talentos, pero no es justo que separen a alguien porque denunció o habló. Así no estamos ayudando, no estamos apoyando. ¡Dios mío! De qué estamos hablando".

Macarena Vélez se queda sin trabajo en América TV

La productora general de “Esto es guerra” y PRO TV dejó en claro que salida de Macarena Vélez fue en buenos términos, declaración que fue desmentida por la abogada de la ex chica reality.

En el programa “Tengo algo que decirte”, la defensa de Macarena Vélez no quiso dar detalles de la presunta acción legal que tomarían contra PRO TV por dejar sin trabajo a la modelo peruana.

Recordemos que su salida del reality “Esto es guerra” fue después de que ella denunciara al abogado Adolfo Bazán por tocamientos indebidos y acoso.