Kristen Stewart: ‘me dijeron que oculte mi opción sexual si quería obtener un papel en Marvel’

La recordada actriz de la saga Crepúsculo, Kristen Stewart, confesó en una reciente entrevista para la revista estadounidense Harper’s Bazaar lo complicado que fue para ella sobrellevar su carrera como artista tras mostrar su sexualidad ante cámaras.

Las palabras de Stewart han generado gran controversia en Hollywood. La joven de 29 años contó cómo la asesoraron para obtener más papeles en la industria del cine, especialmente en la franquicia de Marvel Studios.

Mostrar sus preferencias sexuales en público le habría costado a la nueva ‘ángel de Charlie’ perder un rol en las últimas películas de superhéroes, según reveló en la entrevista.

“Me han dicho exactamente: ‘Si quieres hacerte un simple favor y no salir de la mano de tu novia en público, podrías obtener una película de Marvel’”, fue lo que le dijeron a la actriz estadounidense. Agregó que también escuchó decir: “No quiero trabajar con personas así”.

La intérprete Bella Swam en Crepúsculo, se ha dejado ver con todas sus parejas públicamente, ya sea hombres o mujeres, pero hasta el momento no se ha declarado como heterosexual o bisexual. La última pareja con la que tuvo cuatro años de romance fue Robert Pattinson, con quien mantiene una comunicación, según manifestó anteriormente.

Kristen Stewart y Robert Pattinson.

Además, indicó que fue informada como en la antigua escuela respecto a su ejercicio de la sexualidad y cómo repercutía en su vida profesional. "Si quieres preservar tu carrera y tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas, y no les gusta que salgas con chicas, no les gusta que no te identifiques como una comillas ‘lesbiana’, pero tampoco te identificas como comillas ‘heterosexual’. Y a la gente le gusta saber cosas, entonces, ¿qué demonios eres?”, declaró para la revista.

Asimismo, respecto a su vida privada, Kristen Stewart refirió: “Creo que solo quería disfrutar de mi vida y eso tenía prioridad sobre la protección de mi vida, porque al protegerla, la estaba arruinando".