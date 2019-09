Katy Jara fue asombrada por su pareja con lujoso anillo de compromiso

¡Pasará a la fila de casadas! La cantante de cumbia Katy Jara encontró el amor verdadero, luego de haber experimentado una decepción amorosa.

En sus historias de Instagram, la conductora del programa “Domingos de fiesta” publicó un corto video para mostrar un lujoso anillo bañado en cristales. “Comprometida”, expresó junto a un emoji de corazón.

Minutos después, la cumbiambera peruana compartió una imagen del anillo de compromiso que le regaló su actual enamorado, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

“Comprometida para toda la vida con usted Sr , hasta mi último suspiro”, escribió la cantante Katy Jara en Instagram con el hashtag #MK, dando a entender que el nombre de su prometido empieza con M.

Katy Jara se mostró emocionada con su compromiso oficial, aunque dijo que aún no tiene fecha de matrimonio. La artista contó que su novio la sorprendió en una reunión familiar con sus padres para pedirle la mano formalmente.

La intérprete de “Déjenme sufrir” reveló que solo tiene seis meses de relación con su prometido, pero aseguró que la relación va mejor que nunca.

“Esta noticia me ha sorprendido muchísimo. Hemos estado en una reunión familiar en Trujillo y me ha pedido la mano delante de todos. Sé que tenemos poco tiempo, pero es un una gran persona y nos entendemos muy bien. Ambos somos padres, él tiene 2 hijos y yo una hija, así que nuestro prioridad son nuestros hijos, trabajar por ellos”, comentó Katy Jara.

“Mi novio es piurano, de Sechura –Vice. Nos conocimos a fines de marzo, tenemos seis meses pero parece que nos conociéramos de años”, detalló sobre su pareja.

Katy Jara dejó en claro que su novio no pertenece a su mundo artístico. “Al inicio la relación fue una amistad, tenemos en común nuestra admiración por la cumbia y así fuimos enamorándonos. Él no tiene nada que ver con el arte, se dedica a la pesca y además es contador “, comentó la popular conductora de “Domingos de fiesta”.

“Ahora mí vida transcurre entre Piura, Trujillo y Lima, además de mis viajes por mi grupo.

Es la primera vez que me han pedido la mano. Estoy muy emocionada”, agregó una Katy Jara emocionada.

Katy Jara gritó su soltería

En diciembre del año pasado, Katy Jara volvió a ser involucrada con el padre de su hija. Por ello, la cantante aclaró que que se encontraba soltera. En aquella ocasión contó que un vidente -amigos suyo- le pronosticó que este año se enamoraría. Y, al parecer, así sucedió.

“No, sigo solterita, pero uno de mis mejores amigos es vidente y me ha pronosticado que el año que viene encontraré el amor, así que quién sabe... Voy a estar atenta”, declaró la cantante para un medio local.

Katy Jara aconseja a Angie Arizaga tras agresión de Nicola Porcella

Tras enterarse de la agresión verbal de Nicola Porcella contra Angie Arizaga, la cantante Katy Jara le aconsejó al entorno de la chica reality que le brinde total apoyo a ésta para que no permita este tipo de actitudes hacia ella.

“Muchas veces las mujeres que son víctimas de agresión defienden a su agresor, no sé si porque no quieren verse expuestas o tienen miedo a hablar con la verdad, de alguna manera quieren proteger al agresor. Son personas que necesitan el apoyo de su familia, sus amigos y de especialistas. Yo no entiendo por qué Angie sigue defendiendo a ese chico”, manifestó para el diario Karibeña.

Katy Jara critica shows de Tony Rosado

En una entrevista a un medio local, Katy Jara criticó duramente a Tony Rosado, luego de que se difundieran videos donde el cumbiambero tenía actitudes obscenas con sus fanáticas durante sus conciertos. “Le está faltando el respeto a la joven y al público. Creo que deben ponerle un freno a Tony, porque con esas acciones solo incentiva a la agresión y acoso a las mujeres”, manifestó al diario Expreso.