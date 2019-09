Justin Bieber confiesa que Hailey Baldwin salvó su vida llena de adicciones a drogas

Hizo una reflexión sobre sus excesos. El cantante Justin Bieber sorprendió a sus fieles seguidores con la publicación de una carta en la que recordó todas las adicciones y malas decisiones que ha tomado en su vida.

Justin Bieber compartió en Instagram una publicación en la que hace mención a los abusos que cometió con sus exparejas, por lo que se incluye en la lista a la cantante Selena Gomez.

Justin Bieber hizo confesión sobre su adicción a las drogas en Instagram.

“Tú te has dado cuenta que las bandas y personas pasan por una fase de abuso de drogas. Creo que no fui capaz de manejar esas altas y bajas que vienen con ser un artistas”.

Su adicción a las drogas empezó desde los 19 años, y continuó hasta cuando se hizo responsable de sus ganancias. El cantante Justin Bieber resaltó que tomó “terribles decisiones” que lo habrían atormentado hasta el día de hoy. Además de culpar a la fama por sus acciones.

“Empecé a consumir drogas fuertes a los 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me convertí en alguien resentido, irrespetuoso con las mujeres, furioso. Me distancié de todos los que me amaban y me escondí de la persona en que me convertí. Me tomó años para recuperarme de las terribles decisiones, arreglar relaciones rotar y cambiar hábitos”.

Recordemos que el cantante Justin Bieber fue involucrado en varios escándalos en los que involucraron el consumo de drogas y polémicas fiestas que provocaron la intervención de la policía.

Hailey Baldwin salvó la vida de Justin Bieber

En la carta que escribió el canadiense en Instagram hace mención a la “mejor etapa” que está viviendo en su vida. En esta declaración agradece el apoyo que ha recibido por parte de su esposa, la modelo Hailey Baldwin.

“Afortunadamente, Dios me bendijo con personas extraordinarias que me aman. Ahora estoy navegando la mejor etapa de mi vida, el matrimonio. Es una increíble y loca responsabilidad. Tu aprendes de la paciencia, la confianza, el compromiso, la delicadeza, humildad y todas las cosas que te hacen un buen hombre”.