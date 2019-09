Yahaira y su reacción cuando le preguntan por audio donde se burlaría de Farfán

Yahaira Plasencia fue consultada sobre el presunto audio en el que, supuestamente, hablaría despectivamente de Jefferson Farfán.

La salsera fue abordada por las cámaras del programa “Válgame Dios”, para hablar acerca de la polémica que se originó tras darse a conocer la existencia del supuesto audio.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

“¿Qué tienes que decir sobre el audio en el que (supuestamente) te burlas de Jefferson Farfán?”, le preguntó el reportero Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche.

Al oír la directa pregunta, la ‘Reina del totó’ tomó una decisión que dejó sorprendido a varias de las personas que se encontraban a su alrededor.

Yahaira Plasencia optó por no decir nada referente al tema. En lugar de pronunciarse, la cantante envió besitos volados a las cámaras y decir “Gracias”.

Zorro Zupe aconseja ahorrar a Yahaira Plasencia tras supuesto audio sobre Jefferson Farfán

Luego de que hace unos días se filtrara información sobre un supuesto audio en el que Yahaira Plasencia hablaría mal de Jefferson Farfán, el Zorro Zupe decidió pronunciarse.

"Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios", mencionó en una entrevista para el diario Trome.

Cuando le preguntaron al panelista de espectáculos si había escuchado el presunto audio que perjudicaría la imagen de Yahaira Plasencia, respondió “No, pero una persona que trabaja conmigo sí. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga (el audio) y se sepa de quién se trata”.

Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia confirma amistad con Jefferson Farfán

La salsera Yahaira Plasencia se presentó como invitada en el programa “Mujeres al mando” para promocionar su más reciente canción, “Y le dije no”. En dicha entrevista, la popular ‘Reina del totó’ finalmente reveló que había retomado su relación de amistad con su expareja, el futbolista Jefferson Farfán.