Gustavo Cerati: 10 frases que lo convirtieron en una leyenda del rock mundial

Gustavo Cerati es considerado uno de los músicos latinoamericanos más grandes de la historia y su temprana partida dejó un enorme vacío en el corazón de sus miles de seguidores.

A manera de conmemorar los cinco años de su fallecimiento, en esta nota haremos un recuento de las frases más recordadas del exlíder de Soda Stereo.

Son varias las frases que convirtieron a Cerati en una leyenda del rock y no es para menos, la música de este genio argentino estaba influenciada por bandas como The Police, Queen, The Cure y David Bowie.

Los pensamientos de Gustavo Cerati se reflejaban en las letras de sus canciones. Alguna vez, el músico ofreció una entrevista a la cadena CNN en español y explicó lo que quería transmitir en “Bocanada”, su primer disco en solitario y de gran éxito.

“Hay un poco más de relax en el disco (por ‘Bocanada’) y me parece que hay más libertad. Por ahí con Soda Stereo hubiera sido una prisión porque en las últimas etapas estábamos más cansados. Todo nos costaba mucho más y no había mucha sensación de futuro. Ahora vivo con mucho deseo y con muchas ganas de hacer un disco. Fui por todos los caminos lumínicos que se me aparecían y no me puse ni torturado, ni pensé mucho en que tenía que hacer un disco exitoso, ni nada por el estilo. Me puse hacer la mejor música que podía", expresó Cerati en ese entonces.

10 frases de Gustavo Cerati

“Despiértenme... Cuando pase el reggaetón”. “Me pasé la vida imaginándote, no es momento para ser cobarde”. “El arte te da la posibilidad de mentir, de imaginar, de cambiar los esquemas. Ojalá me animara a mucho más de lo que me animo. De eso se trata ser artista: de animarse, de ser cara rota, pero con talento”. “Mereces lo que sueñas". “Si yo me retirara ahora, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento, por Fuerza Natural”. "Gracias... totales". "Y si te abrazo, es para sentir…Que a nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz". "Un reemplazo de mi no podrá hermosearte más". “Sé por tus marcas cuánto has amado, más de lo que prometiste”. “Una vez vi un CD mío a diez pesos. Me dio vergüenza y me lo llevé”.

Hijo de Gustavo Cerati habla de la muerte del exlíder de Soda Stereo

En declaraciones para Telefe, Benito Cerati dio detalles de los últimos días de su famoso padre.