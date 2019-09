Flavia Laos a Sheyla Rojas: “Ahora ella es mi suegra”

Flavia Laos no se quedó callada. La actriz dejó en claro que la madre de Patricio Parodi es ahora su suegra luego de ser consultada sobre la dedicatoria de cumpleaños que le hizo a Sheyla Rojas.

Como se sabe Patricio Parodi tuvo una relación con Sheyla Rojas antes que con Flavia Laos. Sin embargo, la madre del exchico reality aún demuestra su cariño por la expareja de su hijo.

En el cumpleaños de Sheyla Rojas, Verónica Costa le dedicó un mensaje en Instagram con una foto de ambas juntas, la conductora respondió llamando ‘suegra’ a la madre de Parodi.

Sheyla Rojas y la mamá de Patricio Parodi

Este saludo habría incomodado a Flavia Laos, quien no dudó en lanzar su opinión.

“La verdad es que no me molestó porque la Verito se hace querer. Es la ex suegra de Sheyla y son buenas amigas. No me meto en la relación de ellas dos. No quiero opinar de Sheyla ni de nadie”, aseguró Flavia en el programa ‘En boca de todos’.

“Sheyla y yo hemos limado asperezas tiempo atrás y creo que estamos bien”, agregó la actriz.

Pero lo que llamó más la atención es que la conductora llamó ‘suegra’ a la madre de Parodi, pese a que sabe que su pareja actual es Flavia Laos.

La actriz considera que la frase de Sheyla Rojas no tiene relación con el tiempo porque es su suegra no la de ella.

“Es un comentario un poco a destiempo, porque ella era la exsuegra y ahora ella es mi suegra”, enfatizó Flavia Laos.

Sheyla Rojas, Flavia Laos y Patricio Parodi se reencontrarán

El popular ‘Pato’ Parodi será el nuevo conductor este sábado en “Estas en todas”, programa a cargo de su expareja Sheyla Rojas y Choca Mandros, así lo dio a conocer Flavia Laos.

Pero aunque se especuló que podría haber un reencuentro entre la expareja, la actriz dejó en claro que acompañaría a su novio en el programa.

“En verdad, yo le doy todo mi apoyo es más voy a estar ahí”, reveló Laos.