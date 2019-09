Flavia Laos encara a Reinaldo Dos Santos por presagio sobre relación con Parodi

Flavia Laos mostró su enfado con Reinaldo Dos Santos luego que revelara una predicción sobre su relación con el modelo Patricio Parodi. La actriz encaró al popular ‘Profeta de América’ y le dijo que se equivocaría esta vez.

Y es que Reinaldo Dos Santos aseguró que la relación de Patricio Parodi y Flavia Laos no tenía futuro. “También le vamos a hacer ‘zuas’ a estos, tampoco es una relación de futuro, habrán 3 000 personas llorando por este amor”, expresó en “En boca de todos”

Sin embargo, el vidente reveló que sí llegan al primer año de romance. La pareja se encuentra en su décimo mes de relación amorosa.

La joven actriz se incomodó por la predicción y le respondió: "En tu cara pelada, te digo que esta vez sí te vas a equivocar".

Flavia Laos a Sheyla Rojas: “Ahora la mamá de Patricio es mi suegra”

La actriz no dudó en opinar sobre la relación amical de Sheyla Rojas y madre de su novio Patricio Parodi.

En el programa “En boca de todos”, Flavia Laos fue consultada por la polémico mensaje de la expareja de Parodi, quien le llamó suegra’ a la madre del chico reality.

“La verdad es que no me molestó porque la Verito se hace querer. Es la ex suegra de Sheyla y son buenas amigas. No me meto en la relación de ellas dos. No quiero opinar de Sheyla ni de nadie”, aseguró.

Sin embargo, luego dejó claro los límites que existen entre ella y Sheyla Rojas. “Es un comentario un poco a destiempo, porque ella era la exsuegra y ahora ella es mi suegra”, enfatizó.

¿Flavia Laos y Patricio Parodi quieren tener hijos?

Luego de que Flavia Laos y Patricio Parodi compartieran en Instagram el video de una niña caminando junto a la frase “Nuestra princesa algún día”, se especuló que ambos estarían pensando en convertirse en padres.

El integrante de “Esto es Guerra” fue consultado sobre dicho tema y comentó “El hecho que quiera ser padre no es que le esté pidiendo un hijo a Flavia. Todavía, tiempo al tiempo. Nos causó ternura. Me gustan las niñitas todas tiernas, me dan ganas de correr, agarrarle los cachetes y darle besos”.

Flavia Laos protagoniza topless junto a Patricio Parodi

La actriz y cantante Flavia Laos recibió elogios de sus fans al compartir una foto en la que se lucía junto a su actual pareja, el chico realiy Flavia Laos.

En la imagen, la protagonista de “Ven, baila quinceañera” aparecía con el pecho descubierto y pegado al torso del popular ‘Pato’.

Flavia Laos y Patricio Parodi

Flavia Laos y Patricio Parodi confirman su romance

Luego de constantes rumores sobre un posible romance, Flavia Laos y Flavia Laos confirmaron que iniciaron una relación sentimental a través de sus redes sociales. “Gracias por estar este día tan especial a mi lado. Eres la pieza que faltaba en mi rompecabezas”, escribió el ‘Pato’ Parodi, junto a una foto abrazando a su enamorada en la playa. “Siempre sacando lo mejor de mí, siempre robándome una sonrisa. Feliz cumple y espero sean más a tu lado. I love you”, expresó la actriz en la leyenda de la imagen donde aparecía echada sobre el chico reality.