Flavia Laos encara a Reinaldo Dos Santos por predicción sobre relación con Parodi

Flavia Laos mostró su molestia con Reinaldo Dos Santos luego que revelara una predicción sobre su relación con Patricio Parodi. La actriz encaró al popular ‘Profeta de América’ y le dijo que se equivocaría esta vez.

Y es que Reinaldo Dos Santos aseguró que la relación de Patricio Parodi y Flavia Laos no tenía futuro. “También le vamos a hacer ‘zuas’ a estos, tampoco es una relación de futuro, habrán 3 000 personas llorando por este amor”, expresó en “En boca de todos”

Sin embargo, el vidente reveló que sí llegan al primer año de romance. La pareja se encuentra en su décimo mes de relación amorosa.

La joven actriz se incomodó por la predicción y le respondió: "En tu cara pelada, te digo que esta vez sí te vas a equivocar".

Flavia Laos sobre Sheyla Rojas y madre de Parodi

La actriz no dudó en opinar sobre la relación amical de Sheyla Rojas y madre de su novio Patricio Parodi.

En el programa “En boca de todos”, Flavia Laos fue consultada por la polémico mensaje de la expareja de Parodi, quien le llamó suegra’ a la madre del chico reality.

“La verdad es que no me molestó porque la Verito se hace querer. Es la ex suegra de Sheyla y son buenas amigas. No me meto en la relación de ellas dos. No quiero opinar de Sheyla ni de nadie”, aseguró.

Sin embargo, luego dejó claro los límites que existen entre ella y Sheyla Rojas. “Es un comentario un poco a destiempo, porque ella era la exsuegra y ahora ella es mi suegra”, enfatizó.