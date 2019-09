Federico Salazar sobre Verónica Linares por olvidar su cumpleaños: “La voy a hacer sufrir”

Federico Salazar celebró el último martes 3 de setiembre su cumpleaños número 59 y pasó por un divertido momento luego de que Verónica Linares olvidara su onomástico.

Es por ello que, en una reciente entrevista, el comunicador dijo que aprovechará el error de su compañera en el noticiero de América Televisión, para hacerle algunas bromas.

“De todas maneras voy a aprovechar para hacerla sufrir, la oportunidad es única”, expresó con su peculiar sentido del humor al diario Trome.

Sin embargo, aclaró que no se molestó con Verónica Linares por no recordar su cumpleaños. “Pero todo bien con ella, eso nos pasa a los que nos despertamos muy temprano, no hay cabeza para nada”, aseguró.

Por otro lado, Federico Salazar se mostró emotivo al hablar de su matrimonio con la actriz Katia Condos.

Según comentó, la artista lo ayuda mucho a mantener la humildad. “Por supuesto, Katia me ayuda a tener los pies en la tierra. Con ella compartimos muchas cosas que nos ayudan a estar un poco fuera de la ilusión que puede causar la pantalla”, señaló.

El periodista aseguró que, a pesar del paso de los años, continúa perdidamente enamorado de su esposa. “Trato de estar pendiente, pero con Katia es muy fácil: es tan guapa, tan buena madre y tan buena pareja que no hay que hacer mucho esfuerzo”, expresó Federico Salazar.

Verónica Linares olvida el cumpleaños de Federico Salazar

Verónica Linares se encontraba diciendo sus últimos comentarios en América Noticias, cuando de pronto el equipo de producción le dijo que era el cumpleaños de Federico Salazar.

La presentadora se mostró sorprendida y dijo “¿Es tu cumpleaños, Federico Salazar?”, a lo que su compañero respondió "Sí, todos mis amigos me saludaron temprano".

“Mátame, por favor, no merezco vivir ¿Cómo va a ser tu cumpleaños?”, expresó Verónica Linares, sintiéndose culpable. “Si quieres lo puedo pasar para mañana. No me saludó nunca. Pide perdón, pide perdón”, le contestó Federico Salazar.

Inmediatamente, la periodista abrazó a su compañero, para que él la disculpe.