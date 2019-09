Rosángela Espinoza grita de terror al caer en juego de “Esto es Guerra”

Rosángela Espinoza no pudo evitar dar gritos de terror durante una de las competencias más complicadas en “Esto es Guerra”.

La popular ‘Chica selfie’ dejó impactados a los conductores y a sus compañeros al soltar fuertes alaridos cuando participaba en el reto de altura.

Tras ascender por una escalera, ‘Rous’ sujeto el saco que la mantenía suspendida en la parte más alta. Cuando empezó a ser descendida, la modelo se aferró fuertemente al saco y gritó “No me bajes”; sin embargo, después logró soltarse y empezó a caer.

En este momento, Mathías Brivio dijo “ahora a toda velocidad”, y una aterrada Rosángela Espinoza comenzó a gritar y exigió “despacio”.

Las reacciones de la ‘Chica selfie’ provocaron las burlas de los conductores. “Parece la Barbie Tinker Bell”, dijo Gian Piero Díaz. “La Barbie Tinker Bell, Campanita”, comentó entre risas su compañero en la conducción de “Esto es Guerra”.

le reclamó a Mathías Brivio por pedir que la bajadar a más velocidad. “¿Qué haces Mathías? ¿(Por qué pides) qué baje más rápido? ¿Por qué Mathías no hizo este reto para que vea?”, expresó exaltada.

Al oír las declaraciones de la modelo, Gian Piero Díaz soltó un irónico comentario. “Yo vi cuando Mathías les dio 20 soles a los chicos para que te suelten rápido”, mencionó.





“No. Arriba me dicen ya se bloqueó. Así yo no puedo jugar. Yo tengo miedo a las alturas y así he jugado”, respondió la chica reality con una voz bastante agitada.

Rosángela Espinoza también dijo que esperaba que Angie Arizaga también sea elegida para competir en el reto de altura. “Ojalá que Angie Arizaga juegue este reto. Le deseo suerte”, expresó.

Tras oír esto, Angie Arizaga mostró un rostro bastante serio y dijo que ya no quería pasar la prueba de altura por el miedo que le inspiraron los gritos de Rosángela.