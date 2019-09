Ducelia Echevarría en “Esto es guerra”: “Si me quedo acá es porque tengo una hija y la necesito”

Ducelia Echevarría rompió en llanto tras ser obligada a pertenecer al exequipo de Combate. La chica reality aseguró que fue maltratada por sus compañeros durante el programa en ATV.

“Yo no quiero. Tú no sabes Mario, cómo ellos me han tratado en “Combate”. Me han tratado horrible”, expresó entre lágrimas Ducelia Echevarría tras salir intempestivamente del set de “Esto es Guerra”

Luego se dirigió a Pancho Rodríguez con fuertes palabras por revelar que rechazó la invitación de cumpleaños de su hija.

"A ti te he perdido totalmente el cariño y la confianza que en algún momento te tenía, no vengas a fingir o a ser el más noble, todos aquí te conocemos cómo eres", expresó.

Para la chica reality era un castigo ser parte de los combatientes, pues varios de los integrantes aseguraron que no toleraban su carácter, pero sí admitieron que tenía buen nivel de competencia.

“Si me voy allá es por orden de producción, si me quedo acá es porque tengo una hija y la necesito”, dijo Ducelia Echevarría.

Por su parte, Mathías Brivio lamentó que la chica reality se sienta muy incómoda con las reglas del juego; sin embargo, le recomendó que tenía que someterse por decisión de su equipo.