Tony Rosado enciende la polémica: “El único que perdona infidelidad es Jefferson Farfán”

Una vez más Tony Rosado encendió la polémica al lanzar un fuerte comentario sobre el futbolista Jefferson Farfán durante uno de sus recientes conciertos.

A través de sus redes sociales, el programa “Magaly tv, la firme” mostró un adelanto de la controversial situación protagonizada por el cumbiambero contra el futbolista de la Selección peruana.

El intérprete de “Ya te olvidé” se encontraba brindando una presentación cuando de pronto dejó la música de lado para dirigir unas palabras a su público.

Fue en este momento que el artista se burló de Jefferson Farfán al recordar la presunta infidelidad que habría cometido Yahaira Plasencia cuando mantenía una relación con la ‘Foquita’.

“El único hu...n que perdona los cach..s se llama Jefferson Farfán”, mencionó el cantante piurano ante la mirada atónita de todos los presentes.

En otro momento de su concierto, Tony Rosado vuelve a pronunciar la popular frase de su tema “Ya te olvidé”, pese a que la cambió luego de la polémica que se generó cuando se le acusó de incitar a la violencia contra la mujer en las letras de sus canciones.

“Ya te olvidé con....re”, dijo el famoso cantante, en el multitudinario concierto que ofreció para sus seguidores.

Tony Rosado asegura que alcalde lo contrató para decir lisuras

El cantante Tony Rosado estuvo en la mira luego de afirmar que el alcalde provincial de Canchis (Cusco), Jorge Quispe Ccallo, lo contrató para que dijera lisuras durante un concierto en dicho lugar.

“El señor alcalde me ha dicho ‘yo te he contratado para que digas conch***are’. Ahí lo tengo grabado por si acaso”, mencionó durante el evento.

Tony Rosado genera indignación por comentario sobre su esposa

Cuando estaba en uno de sus conciertos, Tony Rosado hizo un comentario en el que aseguró que abuso sexualmente de su esposa.

“Hay una señora que salió en televisión a decirme que yo era un delincuente. Yo ¿a quién he matado? ¿a nadie he violado? A nadie, a la única que he violado es a mi mujer”, dijo.

Este hecho generó la indignación de miles de cibernautas en las redes sociales.