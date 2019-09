Shawn Mendes revela por qué tiene prohibido hablar de su relación sentimental

Shawn Mendes y Camila Cabello mantendrían un romance desde hace varias semanas. Sin embargo, hasta el momento la pareja no ha oficializado su relación.

A pesar de que han salido a la luz diferentes imágenes que demuestran el idilio que estarían viviendo los artistas, ninguno de ellos se ha animado a confirmarlo.

PUEDES VER: Shawn Mendes no quiso besar a Camila Cabello en los VMAs

Shawn Mendes y Camila Cabello

Es por ello que, recientemente, Shawn Mendes fue consultado sobre este mediático tema en uno de sus Meet and Greet. En dicho encuentro una de sus seguidores le preguntó si es que estaba enamorado. “Has dicho que nunca has estado enamorado. ¿Ha cambiado eso recientemente?”, le consultó.

Al escuchar dicha interrogante, algunos de los presentes empezaron a reír. Sin embargo, Shawn Mendes se mostró bastante emotivo y no tuvo problema alguno en responder.

Shawn Mendes y Camila Cabello

El cantante dijo que no puede brindar detalles acerca de su situación sentimental por la otra persona involucrada en la misma.

“Honestamente, quiero decir que deseo hablar con ustedes sobre estas cosas, pero no soy solo yo en la relación. Hay otra persona involucrada y no puedo decir las cosas que siente. No soy solo yo quien decide”, indicó. Tras oír las declaraciones del intérprete de “If I Can’t Have You”, sus fans “estallaron” en risas por la peculiar respuesta.

Las palabras dichas por Shawn Mendes darían a entender que sería Camila Cabello quien no desea que su romance con el cantante se haga público.

Shawn Mendes y Camila Cabello protagonizan romántica escena en los MTV VMAs

Los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello emocionaron a todos los asistentes a los MTV VMAs 2019 al ofrecer una emotiva interpretación del tema “Señorita”.

La pareja protagonizó románticas escenas en el escenario del evento, pero dejó a muchos con las ganas de ver el beso al finalizar su presentación.

Los Jonas Brothers, Taylor Swift y Sophie Turner fueron algunos de los artistas que lamentaron no haber podido ver el beso que finalmente confirmaría la relación de Shawn Mendes y Camila Cabello.