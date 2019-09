Pink Floyd: Roger Waters protesta cantando contra la extradición de Julian Assange

Roger Waters, ex integrante de la mítica banda Pink Floyd, decidió protestar de una manera peculiar contra la extradición del activista Julian Assange, fundador de WikiLeads, a los Estados Unidos. El músico se subió a un escenario frente a la puerta del Ministerio del Interior británico e interpretó uno de sus temas emblemáticos, Wish you were here.

PUEDES VER Roger Waters le pide a Madonna: No pienses en lucrar sino en los Derechos Humanos

Roger Waters, ex bajista de Pink Floyd, estuvo acompañado en el escenario por el cineasta y periodista John Pilger, quien recientemente visitó a Assange en la prisión de Belmarsh y aseguró que el activista es sometido a tortura psicológica, y ante unas 500 personas que se encontraban en el lugar, alertó: “El peligro que enfrenta Julian Assange puede extenderse fácilmente a los periodistas que compartieron las revelaciones de WikiLeaks sobre las mentiras y crímenes de nuestros gobiernos”, expuso Pilger.

PUEDES VER Según la Universidad de Cardiff, escuchar Pink Floyd mejora la salud mental

Roger Waters en varias ocasiones ha expresado su apoyo al fundador de WikiLeaks, y en esta ocasión se pronunció por su liberación: “Julian Assange, estamos contigo. Liberen a Julian Assange”, y dijo sentirse “avergonzado de ser un inglés”, tras el arresto de Assange: "No es exagerado decir que el tratamiento que está recibiendo Assange es el que dan las dictaduras a los prisioneros políticos”.