Nacho Vidal revela su verdadera enfermedad: “Lloraba solo de dolor, pedía morir” [VIDEO]

Nacho Vidal terminó de contar su verdadera historia. A través de un segundo video en su canal de YouTube, desmintió las versiones que señalaban que tenía VIH y reveló qué le fue diagnosticado en realidad.

El último sábado publicó la primera parte de su testimonio en la plataforma de videos. Aquella vez indicó que de ser necesario se hará una prueba en directo para demostrar que no tiene SIDA. “Quiero explicar algo que quizá la gente no sabe”, inició ahora en la segunda parte.

“Tengo una enfermedad que contraje hace siete meses sin darme cuenta”, continuó el actor de cine para adultos mientras desviaba la mirada de la cámara y movía las manos nervioso.

“Todo comenzó con una gripe. Cogí unas 50 veces gonorrea y 50 veces clamidia. Tomaba una pastilla y estaba bien. Luego apareció un virus que estaba dormido y que cuando uno tiene un bajón de defensas, aparece”, relató.

Lo peor vendría después para Nacho Vidal. Tuvo una fiebre “muy fuerte” de 40 grados, mientras vivía solo en el campo y se las arreglaba como podía. Pensó que era algún virus gripal, hasta que le salió una hemorroide.

“De pronto me comenzó a doler la mano y al día siguiente la tenía hinchada. Con todos esos virus, decidí ir a hacerme el test del SIDA. Pues resulta que salió falso positivo, no lo tenía", continuó el español.

Nacho Vidal revela la enfermedad que padece

Fue cuatros meses después, pasando semanas enteras de dolor y acudiendo a diferentes doctores, cuando al fin pudo conocer su diagnóstico: “Nadie me decía qué tenía, finalmente me hicieron exámenes y me dijeron que tenía el síndrome del Retier”.

“Me quiero suicidar del dolor”, le dije al médico. Le recetaron opiácidos e inyecciones de morfina. “Iba al hospital y me sacaban líquido amarillo de la rodilla”, contó. Incluso adjuntó pequeños extractos que grabó en esas estadías y lo enseñó en el video de YouTube.

“Lloraba solo de dolor, volvía a la cama arrastrándome. Me metía debajo de la colcha y pedía morir”, terminaba de contar, acongojado, el español de 45 años.

En los minutos finales, Vidal confiesa que el síndrome del Retier es una enfermedad crónica y que la tendrá de por vida. Esto fue lo que lo llevó a retirarse de la industria del cine para adultos.

“A todos los que me mandaron mensaje de amor, lo devuelvo con lo mismo. A los que enviaron los de odio, lo siento por vosotros. Siento que se levanten con ese sentimiento”, terminó el también director de contar en Youtube.