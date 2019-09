Mónica Cabrejos sobre Olenka Zimmermann: “No tengo nada bueno que decir de ella”

Luego que la polémica se iniciara tras la abrupta salida de Olenka Zimmermann de “Al Sexto Día” y el ingreso de Mónica Cabrejos en la conducción del magazine sabatino, la comunicadora señaló que se ha sentido víctima del racismo a causa de su color de piel tras volver a hacer televisión en señal abierta, así como enviar unos dardos a la ex conductora.

En una extensa entrevista hecha a un medio local, la ex vedette fue consultada si ha sentido el rechazo del público por su ingreso en “Al Sexto Día” como reemplazo de Olenka Zimmermann, quien se mantuvo en dicho programa por nueve años.

Mónica Cabrejos es la nueva conductora de "Al Sexto Día"

“Yo no me pongo en plan de víctima. Al contrario, a mí me han puesto en el rol de villana, como si yo hubiera ‘serruchado’, quitado el trabajo. A ella la ponen llorando y reclamando su dinero”.

Mónica Cabrejos denuncia racismo

Sin embargo, Mónica Cabrejos también señala que estas críticas se deberían, principalmente, por su color de piel: “Los mensajes más críticos han sido de hombres, pero yo no leo telepronter (en alusión a Olenka Zimmermann). Ciertamente hay mucho racismo, no perdonan que una afrodescendiente esté en la TV”.

Mónica Cabrejos es rechazada por reemplazar a Olenka Zimmermann

Mónica Cabrejos no esperaba volver a la televisión

Sobre su retorno a la señal abierta, Mónica Cabrejos confesó que no estaba entre sus planes regresar a la televisión:

“Yo no tenía mapeado volver a la TV, porque para mí es una chamba más. Aunque es una gran oportunidad de crecer profesionalmente. Soy capaz de afrontar cualquier cosa. ‘Al Sexto Día’ está alejado de la farándula, es un periodismo de costumbres, que refleja lo que se vive día a día”.

Antes de volver a la TV, Mónica Cabrejos hacía radio

Arremete contra Olenka Zimmermann

Sin embargo, Mónica Cabrejos aseguró no tener ninguna opinión alguna sobre Olenka Zimmermann: “A Olenka no la conozco y por eso no tengo nada bueno que decir”.

Las palabras de Olenka Zimmermann

Respecto a esto, Olenka Zimmermann aseguró que Mónica Cabrejos no tiene la culpa de su salida de “Al Sexto Día”, pero que sí esperaba otra actitud de la periodista:

“Ella no tiene la culpa, chamba es chamba, pero yo hubiese tenido otra actitud tratándose de esa situación. Eres una comunicadora, eres periodista, tienes años en la tele... Hubiera tenido otra actitud más coherente y profesional, decirle al público ‘sorry con excuse me, chamba es chamba, ahora estoy yo’ y todo bien”.