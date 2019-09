Magaly Medina responde al ‘Titi’: “No tengo respeto por los sinvergüenzas”

Gregorio Pernía y su esposa Erika Rodríguez respondieron a Magaly Medina por las imágenes emitidas en su programa “Magaly TV, la firme”, donde se observó al actor colombiano realizando acciones poco comunes con sus amistades que le acompañaron en esa noche de diversión.

A través de Facebook, el conocido ‘Titi’ junto a su compañera de vida se encargaron de explicar lo que había sucedido en esa madrugada, además de aclarar que los comentarios de Magaly Medina fueron mal intencionados, y que gracias a ese tipo de situaciones, ella gana dinero.

Magaly Medina arremete contra la esposa de Gregorio Pernía. (Foto: captura)

Sin embargo, la conductora de “Magaly TV, la firme” no se quedó callada y arremetió contra la esposa de Gregorio Pernía.

“Que te mientan en tu pelada cara y si te quieren mentir, es tu problema, pero no me desacredites a mí. Si tú quieres creerle a tu marido, no tienes dignidad, no tienes vergüenza de reconocer (...) Qué vergüenza me da esa señora, pobrecita ella, 17 años dice”, se le oye decir a la periodista en la primera parte de su descargo contra los involucrados.

En ese contexto, Magaly Medina sostuvo su versión y volvió a poner las imágenes donde el actor coge la mano a la misteriosa mujer.

“Así le agarras la mano a tu enamorada, así no se la agarras ni a tu mamá (...) Esas confianzas, a mí me parece mucha sinvergüencería. Será Gregorio Pernía, será ‘El Titi’, será muy actor reconocido, me importa un rábano. Lo que mis cámaras vieron es real y ahí está. Yo no tengo respeto por los sinvergüenzas”, acotó la presentadora de ATV.