Kristen Stewart revela el gran ‘error’ que destruyó su relación con Robert Pattinson

La actriz Kristen Stewart acaba de romper su silencio y confesar en una entrevista que el gran error que terminó con la relación amorosa que sostuvo con su co protagonista de Cepúsculo, Robert Pattinson, fue mantener todo en el más absoluto secretismo.

“Cuando Rob y yo estábamos juntos... no teníamos ningún ejemplo que seguir. Perdimos demasiadas cosas en nuestro empeño por controlar al menos un aspecto de nuestro día a día. Nos repetíamos constantemente: ‘No, nunca hablaremos de esto. Jamás. Porque es algo solo nuestro’”, reconoció Kristen a la revista británica Harper’s Bazaar, en la que no puede ocultar su asombro al hablar de cómo los ídolos adolescentes de hoy sí saben lidiar con ese tema. “¡Cuentan con una iniciativa brutal! Y tienen muchísima confianza en ellos mismos. ¡Resulta abrumador! No me lo explico, ¿cómo puede ser si en realidad son muy jóvenes?”.

En la actualidad Kristen Stewart, ha abandonado esa “mentalidad de la vieja escuela”, que le hacía temer que la percepción del público sobre su persona pudiera afectar a su carrera o su credibilidad como actriz, y ha empezado a disfrutar realmente de su vida privada en lugar de preocuparse únicamente por protegerla: de ahí que se permita mencionar de pasada a sus parejas sentimentales o mostrarse en público con ellas.

“A mí me han llegado a decir: ‘Si te hicieras el favor de no darle la mano a tu novia cuando están en lugares públicos, a lo mejor conseguirías un papel en una película de Marvel’. Pues resulta que yo no quiero trabajar con personas así”, afirmó tajante.