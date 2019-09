Justin Bieber admite que maltrató a Selena Gomez cuando estuvieron juntos [FOTOS]

Justin Bieber reflexionó sobre todos los problemas que la fama atrajo y cómo esto influyó en su mediática relación con la exchica Disney, Selena Gomez.

“Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres, irritable. Me volví distante con las personas que me amaban y me escondí en un caparazón, evadiendo a la persona en que me había convertido. Se sentía, hasta cierto punto, como si nunca pudiera reparar el daño que les había hecho y por supuesto el daño que causé en mis relaciones”, se lee en el post publicado el 2 de setiembre.

El cambio en su comportamiento se habría producido por una creciente adicción a las drogas, que habría iniciado en el año 2013.

“Empecé a consumir drogas desde los 19, abusé de mis relaciones… tenía tanto dinero en mi cuenta que no sabía ya qué hacer con él”, declara.

Justin Bieber

PUEDES VER: Justin Bieber revela ser pariente de Ryan Gosling

El acceso a este tipo de sustancias habría ocurrido a través de sus amigos cercanos, como el rapero Lil Za, que fue arrestado a mediados de enero del 2014, por posesión de cocaína. La detención se produjo dentro de la casa de Justin Bieber, cuando la policía investigaba la denuncia de uno de los vecinos del cantante, que aseguró que este con sus amigos había tirado huevos a su casa.

En aquella oportunidad los voceros de Justin Bieber negaron cualquier tipo de conexión con las drogas, aunque uno de los oficiales presentes declaró al portal TMZ que los estupefacientes estaban a la vista sobre los muebles de la casa.

rapero Lil Za

PUEDES VER: Justin Bieber canta en una iglesia y revela que pasa por una crisis

Días después el portal Hollywoodlife publicó un informe sobre Selena Gomez, asegurando a través de una fuente cercana a la cantante, que ella no soportaba a la mayoría de los amigos de Justin Bieber, lo que generaba peleas contantes entre ambos.

“Les echa la culpa de todos sus problemas. Está tratándole de convencer de que necesita pasar tiempo con mejores personas”, declaró la fuente.

Incluso se filtraron a la prensa unos screenshots donde Selena Gomez le pide a Justin Bieber que le haga caso a su productor Scooter Braun e ingrese a un centro de rehabilitación, pero él le responde insultándola.

Justin Bieber-Selena Gomez

Justin Bieber y Selena Gomez

Justin Bieber y Selena Gomez

Justin Bieber y Selena Gomez

Justin Bieber y Selena Gomez

PUEDES VER: Stephen Baldwin habla de la boda de su hija con Justin Bieber

En una de sus tantas separaciones el cantante llegó a declarar al portal TMZ que “estaba feliz de haberse separado de ella porque era muy difícil de mantener y siempre estaba fuera de control”.

La relación entre ambos se había vuelto tóxica, hasta el punto que el cantante la humillaba exponiendo ante sus amigos y conocidos detalles sexuales entre ambos.

"Justin me dijo: 'Yo sabía que ella estaba enamorada de mí cuando me dio su virginidad. Lo dijo sin vergüenza o timidez alguna", declaró una fuente a RadarOnline, en febrero del 2014.

Justin Bieber y Selena Gomez

PUEDES VER: Justin Bieber impacta a todos con secreto contra los ataques de ansiedad

Aun así, Justin Bieber lograba que Selena Gomez le perdonara con detalles como escribirle la canción ‘Heartbreaker’ o ‘Be Alright', además de postear fotografías de ella en su cuenta de Instagram, asegurando que era la princesa más hermosa del mundo.

Ahora, tras su dura confesión Justin Bieber admite que el apoyo de su esposa Hailey Baldwin le ha servido para continuar adelante y ser una mejor persona.

«Me siento bendecido y muy afortunado con las personas extraordinarias que me aman. Estoy en el mejor momento de mi vida, el ¡matrimonio! Lo cual resulta ser algo loco y con una gran responsabilidad. Aprendes a ser paciente, amable, a confiar y sobre todo la humildad, cosas que te enseñan a ser un buen hombre».