Briyit Palomino asegura que no renunciará a “El artista del año”

Briyit Palomino decidió emitir un comunicado a través de su cuenta de Facebook, para asegurar que no piensa renunciar a su participación en “El artista del año”, pese a haber sido sentenciada junto a Juan Carlos Rey de Castro.

La artista, conocida como la ‘Vampiresa de la cumbia’, desmintió que vaya a retirarse del programa conducido por Gisela Valcárcel, tal como dejó entrever en una de sus últimas declaraciones.

briyit

“Con respecto a algunas versiones que están circulando en redes (Facebook, YouTube) sobre mi posible renuncia, quiero dejar en claro que no existe tal decisión”, aseveró enfáticamente.

En su comunicado, la exvocalista del grupo Lérida indicó que a pesar del enorme pesar que sentía por haber llevado a sentencia al actor Juan Carlos Rey de Castro, no estaba dispuesta a dar marcha atrás.

Briyit Palomino lamenta haber llevado a sentencia a Juan Carlos Rey de Castro. (Foto: captura)

“Es cierto que me siento muy apenada por lo sucedido y pienso que Juan Carlos Rey de Castro está injustamente en sentencia, cuando fui yo quien se equivocó, pero también sé que lo que pasó fue por estar muy concentrada en la actuación y es parte de, pero la vida sigue y que sea lo que Dios quiera”, expresó.

Briyit Palomino afirmó que seguirá compitiendo en “El artista del año” y agradeció el apoyo que le mostró cada uno de sus seguidores.

“Me reafirmo en mi compromiso con el programa “El artista del año” y nos vemos este sábado 07 de setiembre en América TV. Gracias por el respaldo a cada uno de ustedes”, sentenció.

Briyit Palomino

¿Briyit Palomino quería renunciar a “El artista del año”?

En la última edición de “El artista del año”, Briyit Palomino y Juan Carlos Rey de Castro interpretaron el tema “A esa” del grupo Pimpinella. Sin embargo, la cantante olvidó parte de la letra de la canción, por lo que ambos fueron enviados a sentencia.

“Lo metí en sentencia, no sé si quiera hacer esto (competir en la sentencia), de repente le dejo el paso libre. Esto creo que no es para mí. Tal vez, lo he metido en sentencia, no lo podría eliminar, no soy así. Es mi conciencia, uno tiene que ser consciente de lo que hace. Sí, pero no haré eso (eliminarlo). Yo me doy, mi corazón me dice eso", lamentó la artista tras el mal momento que pasó en el escenario.