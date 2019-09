Angie Arizaga tras regresar a Esto es Guerra: “Necesita un descanso, hay Angie para rato”

Luego de las polémicas imágenes en las que se vio involucrada Angie Arizaga por la agresión verbal hecha por Nicola Porcella, la ‘Negrita’ apareció en “Esto es Guerra” y dio sus primeras declaraciones luego que se optara porque no apareciera hasta una vez terminado el escándalo con su ex pareja.

Angie Arizaga regresó con todas las pilas puestas en las competencias de “Esto es Guerra” donde tuvo una dura competencia contra Alejandra Baigorria a quien, para sorpresa de todos (teniendo en cuenta su semana y media de ausencia), venció a la combatiente en una demandante prueba.

Angie Arizaga es modelo y concursante "Esto es Guerra"

Angie Arizaga feliz de volver a EEG

Luego de finalizado el programa, Angie Arizaga fue abordada por los periodistas que estaban deseosos por preguntarle por sus sensaciones tras volver al sintonizado programa de competencias.

“Feliz, de verdad feliz, de reincorporarme al trabajo; tuve un tiempo de descanso que lo necesitaba, pero estos últimos días estaba ansiosa por querer trabajar”, y agregó: “Yo amo mi trabajo, por más que este full me gusta hacer esto. Tuve un break (tras el polémico video con Nicola Porcella), un descanso y ahora (he vuelto) nuevamente con fuerza”.

Mensaje de Angie Arizaga tras escándalo con Nicola Porcella

Tras esto, Angie Arizaga aseguró que a pesar del breve tiempo que estuvo fuera de la televisión, las pruebas de “Esto es Guerra” requieren de mayor demanda física que antes:

“La competencia estaba más fuerte. En una semana y media que me he ido estaba muy fuerte… pero feliz, feliz de estar nuevamente en mi segunda casa, ustedes saben que ‘Esto es Guerra’ me abrió las puertas (a la televisión)”.

Angie Arizaga confiesa que necesitaba un descanso

El retorno de Angie Arizaga a “Esto es Guerra” también implica su vuelta a su programa “Si va a salir”, a lo que la guerrera añade que en la actualidad su trabajo es lo más importante, ya que también le apasiona.

“También es un conjunto de muchas cosas. Mi trabajo que es como mi segunda casa. Estoy comodísima aquí… Los fans, mis seguidores que me han dado su apoyo día tras día, tendencia a tendencia todos los días”.

Angie Arizaga en "Sí va a salir"

Y hace una referencia indirecta a los efectos que tuvo el escándalo tras el video con Nicola Porcella: “Sólo quise descansar para estar muy bien con todos ustedes, con mi familia, conmigo misma y ahora sí, nuevamente, hay Angie para rato, más recargada que nunca y con ganas de seguir sacándole sonrisas a todo ustedes y divertir a todos”.