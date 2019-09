Yahaira Plasencia habla por primera vez de video privado con Coto Hernández

Yahaira Plasencia no pudo evitar a la prensa sobre el polémico video que protagonizó con el costarricense ‘Coto’ Hernández, donde a ambos se les ve pasando un momento agradable desde la comodidad de su habitación.

Pese a que la salsera aceptara dar entrevista a la prensa con el fin de hablar sobre sus proyectos profesionales, los periodistas no pudieron eludir hacer las preguntas sobre el video privado de ella y el modelo.

En la reciente emisión de “Mujeres al mando”, Yahaira Plasencia dejó en claro que es lo que piensa sobre los rumores entorno al material audiovisual que circula por redes sociales.

“Triste por la pérdida de un músico que hemos tenido hace poco, súper joven, hay que seguir la ‘chamba’ no hay de otra. No voy a hablar absolutamente de eso, estoy tranquila. Estoy proyectada en mi carrera, en mis cosas, y eso es lo que realmente que importa”, manifestó la intérprete de “Y le dije no”.

Yahaira Plasencia se mantiene firme en su desarrollo profesional y no habla de Jefferson Farfán. (Foto: captura)

En esa misma línea, la nueva amiga de Jefferson Farfán le envió un mensaje a Melissa Klug y ‘Zorro Zupe'.

“No son varias personas, son las mismas de siempre. Lo tomo de quien venga. Estoy muy tranquila. Me está yendo muy bien, entonces, lo demás no me interesa”, aclaró la salsera.

'Coto' Hernández y Yahaira Plasencia en video íntimo. (Foto: captura)

Yahaira Plasencia evitó hablar sobre la reacción de Jefferson Farfán y el tipo de relación que mantienen tras haberse hecho público el video íntimo en el que se le ve junto a ‘Coto’ Hernández. La cantante solo se limitó a hablar de su próxima gira musical con Tito Nieves, el ‘Pavarotti de la salsa’.