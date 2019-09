Tini Stoessel: “Sebastián Yatra era terrible con las mujeres” [VIDEO]

Tini Stoessel y Sebastián Yatra son la pareja más mediática de la música sudamericana y aparecen juntos en cuanto programa pueden demostrando el gran amor que se profesan. En la última ocasión, los cantantes se presentaron en el programa de reconocida presentadora argentina Susana Giménez, en el cual dieron detalles íntimos de su romance.

Sebastián Yatra relató que al inicio Tini Stoessel no tenía intención de estar al lado de él: “Yo la pasaba bien. Ella me decía ‘Yo nunca estaría de novia contigo, primero tienes que tener tres relaciones largas y después me hablas’”. Pero sería la intérprete argentina quien relata el por qué de estos comentarios.

“Le dije eso porque era muy pirata, Sebastián era terrible con las mujeres. Pero no está mal, estaba soltero”, explicó Tini Stoessel.

¿Tini Stoessel y Sebastián Yatra piensan casarse?

Susana Giménez, experta en entrevistas, de enamorar a sus invitados, pero también llevarlos a un punto donde terminan confesando un sinnúmero de cosas, preguntó a la pareja si estaban pensando en un futuro matrimonio, a lo que Sebastián Yatra reveló:

“Uno en cualquier relación que está compartiendo la vida es porque ve un futuro con esa persona. Es un tema de todos los días... Los dos somos demasiado soñadores. Realmente estamos viviendo mucho el presente y lo que pasa mañana, ya pasará”.

¿Hijos en camino?

Sin embargo, la conductora quería una confesión más personal, por lo que insistió con el tema del matrimonio y la familia preguntando si es verdad que Sebastián Yatra anhela tener 3 hijos, pero Tini Stoessel interrumpe mirando a su pareja: “Yo quiero dos ¿Tú quieres tres hijos?”, pero este contesta: “Yo quería tres, ahora quiero dos”.

Sebastián Yatra y la distancia con Tini Stoessel

La pareja también contó cómo llevan su relación amorosa a pesar de las distancias que muchas veces los separan: “Es real que nos encanta estar juntos, pero la distancia te ayuda a valorar a las personas. La distancia tiene algo de especial. Lo máximo que estuvimos separados fueron veinte días”, comentó Tini Stoessel.

“Oye”

Por el final de la entrevista con Susana Giménez, la pareja aseguró que están próximos a grabar una canción en conjunto cuyo nombre será “Oye”. Tini Stoessel expresó: “Es una canción muy triste. La historia es rara, yo se la mostré a Sebastián cuando grabamos ‘Cristina’, y pensaba que quizás la íbamos a cantar juntos. Y justo, esta canción conectaba para continuar esta saga de amor”.