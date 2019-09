El antes y después de Salma Hayek en Hollywood [FOTOS]

Salma Hayek, a punta de talento y buenas decisiones, ha sabido brillar en Hollywood en una época en la que era verdaderamente difícil abrirse paso en la meca del cine para cualquier actor latino. La mexicana ha recordado sus comienzos en la Meca del Cine, la cual es también una muestra del paso de los años de la intérprete de “Frida”.

En una ocasión, Salma Hayek compartió una foto de cuando era una veinteañera que buscaba una oportunidad en Hollywood con diversas audiciones. La actriz azteca mostró una imagen de su ficha de audición al lado una foto polaroid que le tomaron antes de ingresar a hacer su prueba, a lo que ella escribe:

Salma Hayek cuando audicionaba en sus inicios en Hollywood

“Cuando vas a una audición y te toman una foto peor que la de tu licencia de manejar”. La publicación que data de junio causó sensación en Instagram con casi 230 mil corazones y miles de comentarios que le expresaban lo hermosa que siempre fue Salma Hayek.

Salma Hayek comparto momentos de su vida

En la actualidad, Salma Hayek sigue vigente en Hollywood, aunque claramente su mejor momento ya pasó, ha sabido ganarse el respeto de la industria del cine estadounidense.

La foto de la audición hecha por Salma Hayek a mediados de los noventas no es la primera que comparte la actriz mostrando diferentes aspectos, lo que le ha valido comentarios de aprecio de parte de sus seguidores quienes agradecen el hecho que no siempre se vea glamurosa en sus publicaciones.

Los ‘arreglitos’ de Salma Hayek

Sin embargo, también es conocido que la actual esposa del magnate francés Francois Henry Pinault se ha hecho una serie de retoques desde que se convirtió una estrella emergente en Hollywood hasta nuestros días.

Salma Hayek y el paso del tiempo

En ese sentido, no ha sido un secreto que Salma Hayek se ha hecho algunos ‘arreglitos’ en su cuerpo, entre los que más destacan el someterse a una operación de implantes mamarios, así como a una rinoplastia (cirugía estética en la nariz). Sin embargo, la prensa de espectáculos no ha encontrado otro truquito de la mexicana para meterse regia a sus cinco décadas.

Muchos pensaron que sus labios recibían botox, pero hoy se ha descubierto que Salma Hayek hace uso del Tepezcohuite, producto que tiene como función regenerar la piel, contando con propiedades antiinflamatorias, antibacteriales, anestésicas y regenerativas.

Salma Hayek y el paso del tiempo

La trayectoria de Salma Hayek

Salma Hayek incursionó en Hollywood por 1995 apareciendo en Desperado y “Del Crepúsculo al Amanecer” (época de la que data la foto compartida en Instagram), Fools Rush In (1997), The Faculty (1998), Wild Wild West (1999), Frida (2002, donde alcanzaría el estrellato), Once Upon A Time In Mexico (2003), Across The Universe (2007), Grown Ups (2010), Muppets Mos Wanted (2014), El Profeta (2015), The Hitman´s Bodyguard (2017) y aparecerá en The Eternals de Marvel como Ajak en 2020.