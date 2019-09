Reportero de Magaly Medina renuncia a programa tras carta notarial de Josimar

Josimar y Magaly Medina se encuentran involucrados en líos legales, luego que se emitieran diversos informes sobre la relación que mantendría el salsero y una bailarina menor de edad.

Además, el novio de ‘La protagonista’ también habría entablado una denuncia por “difamación” y “calumnia” contra la periodista Magaly Medina. El salsero indicó que la popular ‘Urraca’ lo tildó de golpear mujeres y de ser infiel.

"(En ‘Magaly TV La Firme’) se comete el delito contra el honor (difamación) en mi agravio, por presentarme como un sujeto que presuntamente es autor de delito de violencia contra la mujer en su modalidad de violencia psicológica”, explica el salsero en la carta notarial.

En medio de la polémica, reportero de Magaly Medina anunció a través de su cuenta de Facebook que había renunciado al programa de ATV, aduciendo que tiene que culminar sus estudios.

Jhon Cano informa sobre la renuncia al programa "Magaly TV, la firme" en medio de lío legal que afronta Magaly con el salsero. (Foto: captura)

“Hace un par de semanas decidí dar un paso al costado del programa “Magly TV, la firme”. Mis horarios se me complicaban. Algunos lo saben, otros no. He decidido emprender el reto de culminar mis estudios. Es bien complicado pero nunca es tarde. Aprovecho para agradecer a la señora Magaly Medina y a Patrick Llamo Aquezolo por la oportunidad. Lejos de ser un jefe, el loquito es como un hermano. Todos los que lo conocemos saben la calidad de persona que es. Nuevamente muchas gracias y muy buena suerte al equipo, me toca emprender mi nuevo camino. Como siempre con la ayuda de Dios. Siempre agradecido y en los mejores términos”, se lee el texto que plasmó Jhon Cano Novoa en redes sociales.

Dadas las circunstancias, Josimar hizo alusión al exreportero de “Magaly TV, la firme” en el documento que hizo llegar a la periodista de ATV.

Carta notarial que envió el salsero a Magaly Medina. (Foto: captura)

“Quiero señalar que Jhon Cano fue mi jefe de prensa años atrás y existió mucha confianza obviamente, no existe nada ofensivo en lo que yo digo, sin embargo, Jhon trata de poner palabras y querer provocar, como se menciona en el programa que difunden, conociendo este estilo clásico al cual yo no caigo en esa provocación y en ningún momento amenazo a nadie”, explica el salsero en el documento.

De momento, Magaly Medina no se ha pronunciado sobre el caso aislado con su extrabajador; sin embargo, el hombre de prensa explicó los motivos de su retiro, pese a que el salsero lo haya expuesto en la carta notarial.