La verdadera razón del por qué Roberto Gómez Bolaños no fue al velorio de ‘Don Ramón’

Nada está claro sobre el motivo que habría llevado a Roberto Gómez Bolaños para no presentarse en el funeral de su amigo Ramón Valdés.

Aunque parezca difícil de creerlo, la persona que invitó al actor de formar parte de su elenco, no se despidió del recordado actor, en 1988.

Tras esta gran incógnita, varios seguidores del exitoso programa dieron sus versiones del caso.

Muchos señalan que Gómez Bolaños no fue al velorio de Ramón Valdés porque tenía muchas obligaciones que cumplir, pero otros aseguran que la verdadera razón de su ausencia fue porque Florinda Meza se lo habría prohibido.

Entierro de Ramón Valdés

Como es cierto, la relación que tuvo Ramón Valdés con la actriz no fue buena, hasta el punto de que ‘Don Ramón’ tuvo que renunciar al programa cuando se encontraba en pleno auge televisivo.

El hijo del actor Ramón Valdés declaró hace un tiempo atrás que la salida de su padre se debió a que Florinda Meza quería “controlar” el programa.

Dicha situación le incomodó, pues prefería recibir órdenes únicamente de Roberto Gómez Bolaños, creador del programa y a quien se le debía su fama.

Meza, en una oportunidad, declaró que nunca fue amiga de Valdés.

“Era extraordinario, lindo, divertido. Pero fuera del programa era muy difícil verlo, porque él tenía su grupo de amigos y los que viven lo pueden decir, nos llevábamos muy bien”, confesó en el programa Hoy.

Florinda Meza

Florinda Meza tampoco negó ingreso de Villagrán en funeral de su esposo

No obstante, no era el único con quien no habría mantenido una buena relación. Cuando murió su esposo Chespirito, ella no permitió el ingreso de Carlos Villagrán al homenaje póstumo.

Como se recuerda, el intérprete de ‘Kiko’ tuvo una relación con Florinda Meza, pero la pareja se habría separado, para luego estar con Gómez Bolaños.

Este es el motivo por la que muchos seguidores de ‘El chavo del ocho’ y ‘Don Ramón’ aseguran que Chespirito fue impedido de ir al velorio de su gran amigo.

Entierro de Roberto Gómez Bolaños