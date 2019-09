Pelea de Daniela Darcourt y Kate Candela arruinó reencuentro de Son Tentación, según Paula Arias

Lo mantuvo en secreto. Luego del show que hizo en “El artista del año”, la cantante de salsa Paula Arias enfrentó a la prensa de espectáculos por el intento fallido de reunir a las ex cantante de su orquesta Son Tentación.

Según citó diario El Popular, Paula Arias tuvo que ocultar un problema entre dos de sus ex cantantes, el cual terminó por cancelar la reunión a la que habría sido invitada Yahaira Plasencia, ya que se encuentra en Perú promocionando la canción “Y le dije no”.

La información precisa que la dueña de Son Tentación confirmó la pelea entre Daniela Darcourt y Kate Candela, quienes fueron compañeras cuando trabajaron en la orquesta femenina.

Sobre el plan que tenía, esto fue lo que explicó Paula Arias al ver imposible juntar a las cantantes de salsa. “Por un momento mi idea fue juntar a mis ex tentaciones, una no pudo, otra no quiso, la otra se le complicó. Como se complicó juntarlas se decidió cantar sola”.

Al parecer, lo que quería era tenerlas juntas en su presentación para “El artista del año”. Pese a que no quiso dar detalles de la pelea de Daniela Darcourt y Kate Candela, ella dejó un mensaje sobre la relación de las ex integrantes.

“... Respeto las decisiones de cada una, pero si entre ellas no se pueden juntar o hay rencillas, yo las quise unir en algún momento. Ya es problema de cada una”.

Ex cantante de Son Tentación dejaron la orquesta para ser solistas

Recordemos que tres cantantes de salsa pasaron por la orquesta femenina Son Tentación, y ahora mantienen sus carreras como solistas.

Ellas son Daniela Darcourt, Amy G, Kate Candela y Yahaira Plasencia. La última recientemente lanzó una nueva canción, “Y le dije no”, bajo la producción de Sergio George.