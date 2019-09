Michelle Soifer le dice adiós a Sheyla Rojas tras fuerte confesión

Michelle Soifer, actual competidora de “El artista del año”, viene disfrutando de su relación que tiene con el modelo venezolano Giuseppe Benignini. La cantante indicó que el joven es solo su amigo, pues asegura que aún no se encuentra preparada para el amor.

“Es que somos muy buenos amigos, nos estamos conociendo, compartimos mucho y nos llevamos bien (...) Él es menor que yo”, expresó la denominada ‘Sol’ en una reciente entrevista para un medio local.

En otro momento, Michelle Soifer habló sobre su amistad que mantiene con Sheyla Rojas. La concursante de “El artista del año” reveló que siempre le escribe a la conductora de “Estás en todas”, pero esta no le contesta, en pocas palabras, la deja en visto.

Michelle Soifer terminó relación amical con Sheyla Rojas. (Foto: Instagram)

“Con Sheyla hace mucho tiempo que no hablo, desde que fue a grabar una nota en mi restaurante hace seis meses. Siempre le escribo para decirle ‘amiga, aquí estoy’, porque la veo en el ‘ojo de la tormenta’, pero creo que la amistad se acabó”, externalizó la chica reality.

El malestar se dio en medio del escándalo mediático que hubo entre Sheyla Rojas y su actual novio Fidelio Cavalli. Tras ello, la cantante se dio el tiempo de escribirle para darle su apoyo, pero el ver que la ex de Pedro Moral no le respondió a sus mensajes, asumió que la modelo no quiere su amistad.

Hace poco, Sheyla Rojas celebró su onomástico número 32 en Las Vegas, donde Fidelio Cavalli la sorprendió con diversos presentes para esa fecha especial: una cartera Gucci, arreglos florales, una fiesta de ensueño en la discoteca, unas noches e lujosa suite y una torta completamente personalizada. Los detalles lo dieron a conocer a través de las diversas historias en sus perfiles de Instagram.

