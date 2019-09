Michelle Soifer sufrió por su obesidad: “Me sentía mal cuando me decían ‘Peppa Pig’"

“Una mujer es sexy cuando se siente segura”, fue un comentario que dejó la cantante Michelle Soifer cuando le preguntaron por su aumento de peso causó las críticas, y burlas, de algunos famosos contra ella.

En una entrevista para un medio local, Michelle Soifer declaró por primera vez qué había pasado para subir 20 kilos en muy poco tiempo. Según explicó, ella ganó peso al usar un método anticonceptivo.

La actual participante en “El artista del año” recordó cuando se burlaban de su aspecto físico, incluso, cuando sufrió porque la compararon con Peppa Pig, una caricatura infantil de un chanchito.

“... Me sentía mal cuando me decían ‘Peppa Pig’, ‘gorda’, ‘chanchito’, pero una vez más me rescaté y dije, ¿Qué le pasa a la gente? Si yo estoy buena y me veo rica”.

Michelle Soifer también precisó que entre sus planes está bajar de peso para poder tener una buena salud, y no para verse sexy. Acotó que una mujer debe sentirse segura para ser sensual.

Michelle Soifer sufrió cuando la compararon con 'Peppa Pig'

Basta con hacer una revisión en la red social Instagram de Michelle Soifer para poder ver su transformación física. Incluso, ella intentó bajar de peso a través de un reality en América TV.

Pese a que participó en un reality con personas que tenían problemas de sobrepeso y obesidad, ella terminó por renunciar. Además, recibió el apoyo del integrante de “Esto es guerra” Patricio Parodi, quien intentó ayudarla a cumplir su objetivo.

Se burlan de Michelle Soifer por tener sobrepeso

Santi Lesmes no fue el único en burlarse de Michelle Soifer. En una de las galas de “Reinas del show”, la bailarina Dorita Orbegoso le recomendó que debía de fajarse desde la punta de la cabeza, hasta la punta del dedo.

Las críticas que ha recibido en los últimos meses por su estado de salud han ocasionado que se inscriba en un gym para poder tener un nuevo estilo de vida.