Maluma rompe en llanto tras tras recibir su primer avión privado

Maluma vive su mejor momento. El cantante colombiano lloró tras ver cómo su primer avión aterrizaba frente a él. Dicho momento lo compartió en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Felices los 4” publicó un video en el que se le ve hasta las lágrimas al recibir un avión de “Royalty Air”.

La aeronave negra con detalles blancos representa un sueño cumplido para el artista musical. Es por tal motivo, que durante su aterrizaje, no pudo ocultar sus lágrimas de felicidad.

El momento sirvió para que Maluma dejara un mensaje hacia sus fanáticos.

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", escribió el colombiano.

“¡Parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos a ‘Royalty Air’, con este tocamos la Luna”, continuó con su inspirador mensaje.

Captura de Instagram

Maluma también resaltó el agradecimiento de sus millones de fans y los invitó a nunca dejar de soñar y luchar por éstos, pues ha demostrado que sí se pueden cumplir lo que uno siempre anhela.

“Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD!!”, añadió.

Maluma

Amigos y novia reaccionaron a video de Maluma

J Balvin también reaccionó a la publicación. Su novia Natalia Barulich mostró lo orgullosa que está por el cantante colombiano, así como otros artistas más.

Captura de Instagram