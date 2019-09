Emilio Jaime supera a Luciana Fuster: “No quiero que me pregunten nunca más por ella”

Emilio Jaime demostró que mantenía una relación cordial con Luciana Fuster hasta hace unos días. Sin embargo, ahora el chico reality aseguró que no quiere volver a oír más sobre su expareja.

“De Luciana no pienso hablar más porque ella no quiere que la mencione y no la pienso mencionar más. Ya no quiero que ni me hablen de Luciana”, aseveró ante las cámaras de “América Espectáculos”.

El exintegrante de “Esto es Guerra” dijo que prefiere no opinar acerca de cualquier tema que esté relacionado con la modelo, para evitarse incomodidades.

“No quiero dirigir ni una palabra más a Luciana. Prefiero ahorrar mis palabras. Prefiero que me pregunten sobre otra cosa, pero ya no quiero hablar más de ella”, enfatizó.

Asimismo, indicó que no existirá ni un tipo de relación entre él y Luciana Fuster, al menos por el momento. “Prefiero no tener ningún tipo de comunicación con ella y que tampoco sea mi amiga por ahora”, comentó el participante de “El artista del año”.

Emilio Jaime aseguró que se encuentra enfocado en su carrera como artista e indicó que por ello estaría más a gusto hablando de temas que tengan que ver con ello.

“No quiero que me pregunten nunca más por Luciana. Hay cosas mucho más importantes de las que se puede hablar”, señaló.

El chico reality dijo que no siente cólera hacia Luciana Fuster, pero aclaró que “ya pasó la página”.

Al ser consultado sobre las declaraciones donde afirmó que estaba todo bien con Luciana Fuster y que probablemente serían vistos con amigos en común, el participante de “El artista del año” respondió: “Las cosas pueden cambiar de un día para otro”.

¿Por qué se molestó Emilio Jaime con Luciana Fuster?

Luego de que se especulara que Luciana Fuster y Austin Palao estarían en coqueteos, Emilio Jaime le deseo lo mejor a su expareja en lo que decida hacer con su vida sentimental.

Al parecer, las declaraciones de Jaime disgustaron a la modelo, quien aseguró que dichas palabras estaban “de más”.