Lindsay Lohan lanza canción titulada Xanax

La actriz Lindsay Lohan está tratando de retomar su carrera musical y para eso se encuentra inmersa en la grabación de un proyecto discográfico del cual se desprende su primer single ‘Xanax’. El nombre de este tema es el mismo de un medicamento contra la ansiedad y la depresión e, incluso, es utilizado como droga por muchos jóvenes ne todo el mundo.

PUEDES VER Martes 13: Las curiosas cábalas de las celebridades para atraer la buena suerte

Sin embargo, la canción no habla de dicho fármaco sino de los problemas mentales y amorosos de Lindsay Lohan, según contó el locutor de Radio Virgin de Dubai, Kris Fade, quien soltó un extracto del tema.

“He escuchado la canción completa y es increíble. Realmente me gusta, y no lo digo por que sea Lindsay, creo que eso es realmente genial porque hay un mensaje detrás del tema. Habla de la ansiedad y la depresión, y también de ser cuidadoso con uno mismo”, dijo el presentador antes de que sonara el adelanto, dando a entender que se trata de una pieza muy autorreferencial", ha manifestado.

PUEDES VER Conoce a Mohammed Bin Salmán, el polémico príncipe saudí que pretende a Lindsay Lohan

“Cuando me besas no puedo respirar, trato de mantenerme alejada de ti, pero tú me drogas, la única persona que me gusta en esta ciudad, supongo que puedo darme otro viaje esta noche, solo por esta noche”, dice parte del tema.