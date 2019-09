Goo Hye Sun se aleja del espectáculo al tiempo que batalla legalmente con Ahn Jae Hyun

El sonado alejamiento entre los reconocidos actores coreanos, Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun, parece haber convencido a la actriz para que se aleje de las tablas en la industria del entretenimiento de Corea del Sur.

En una entrevista telefónica con el diario Star News, Jung Kyung Suk, abogado del bufete LIWU que representa a la actriz, confirmó la suspensión de todas sus actividades en la industria, siendo la última el lanzamiento de su libro de ensayos “I Am Your Pet”.

La declaración del representante legal de Goo Hye Sun, se produjo el 1 de setiembre, horas después del último post de la protagonista del dorama “Absolute Boyfriend” en Instagram. En ella, la actriz agradece a sus seguidores y les promete cuidar su salud.

"Hola, soy Ku Hye Sun. Me gustaría saludarles antes de la publicación de mi libro de ensayos" I Am Your Pet". Gracias por darme tanta atención y amor. Gracias a ti pude lograr mi sueño. Mantenerme saludable y feliz. Te amo".

Ku Hye Sun

El prólogo de Goo Hye Sun

Las imágenes que acompañan el mensaje la actriz, corresponden al texto del prólogo de su nuevo trabajo editorial, donde reflexiona sobre el amor y que, según los comentarios recibidos, muchos asumen que irían dirigidos a su aún esposo, el actor Ahn Jae Hyun.

“No sé qué es el amor y no creo en él. Pero me atreví a amarte. Lo único que puedo decir y prometer es que soy tu compañera. Lo prometo estar contigo hasta el fin de tu mundo. Incluso si no compartes mi fin, te prometo que cuando vuelvas a la tierra te cuidaré todos los días. Prometo que este amor durará para siempre”, expresa la actriz.

Ku Hye Sun

Goo Hye Sun regresa a la universidad

Otro detalle que confirmó el abogado de la actriz es su intención de concluir sus estudios Escuela de Artes e Imágenes de la Universidad Sungkyunkwan en Seúl, a la que ingresó en 2011.

Ku Hye Sun

Goo Hye Sun no quiere dejar a Ahn Jae Hyun

De igual forma, también se confirmó que la protagonista del exitoso dorama “Boys Over Flowers”, no tiene intenciones de divorciarse de su esposo, el actor Ahn Jae Hyun a pesar de las acusaciones que hizo contra él en redes sociales, asegurando que su indiferencia la convirtió en un fantasma en su propia casa.

“Ella todavía quiere continuar su matrimonio”, declaró el abogado de Ku Hye Sun.

Ku Hye Sun y Ahn Jae Hyun

Las razones de Goo Hye Sun para negarse al divorcio

Según un comunicado difundido por los representantes legales de la actriz del dorama “Take Care of Us, Captain”, la salud mental de su progenitora sería la razón para negarse a firmar el divorcio del actor Ahn Jae Hyun

“Ku Hye Sun ya expresó estrictamente en redes sociales que no tiene intención de divorciarse para evitar un trauma mental a su madre y empeorar su salud. Ella tiene el deseo de proteger su vida familiar”, se lee en parte publicado el 20 de agosto.

Ku Hye Sun

Ahn Jae Hyun continua su carrera y graba nuevo dorama

Al contrario que Goo Hye Sun, el actor coreano fue captado el lunes 1 de setiembre en el set de grabación de su nuevo drama “People with Flaws”. Al respecto un miembro de la producción declaró que el actor había subido de peso.

“Al principio casi no lo reconocí porque parecía haber aumentado de peso. Tal vez aumentó un poco el papel. Dejando de lado la controversia, la atmósfera en el set estaba en calma", habría dicho la fuente en declaraciones recogidas por el portal AllKpop.