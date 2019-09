Keanu Reeves: River Phoenix y el rumor sobre la supuesta bisexualidad del actor de John Wick y Matrix

Sufrió por su muerte. El actor Keanu Reeves se ha convertido en uno de los famosos más destacados en la industria del cine de Hollywood.

Hace unos años, el nombre de Keanu Reeves se vio envuelto en una serie de rumores por la amistad que mantuvo con el actor River Phoenix, el hermano mejor del actual ‘Joker’, Joaquin Phoenix.

El protagonista de ‘John Wick’ trabajó junto al actor River Phoenix en la película ‘My own private idaho’. La química de las estrellas de Hollywood no solo se mantuvo durante los días de filmación.

Ellos se hicieron muy buenos amigos, por lo que se especuló que habrían mantenido un romance, aunque ninguno de los dos se animó a confirmar o desmentir esos rumores.

Un portal web manifiesta que River Phoenix consideraba a Keanu Reeves como un hombre importante en su vida, por lo que habría sentido un gusto hacia él.

Sobre esta revelación de la presunta vida amorosa del actor, el portal web destaca que para el actor, sus romances y rumores sobre su sexualidad, no fueron un problema para él, ya que se encontraba sufriendo por otros pasajes de su vida.

La amistad de Keanu Reeves y River Phoenix continuó y se convirtieron en buenos amigos, manteniendo su relación amical en total reserva, evitando exponer lo que sentía por él.

“Él no ha comentado sobre las acusaciones de su homosexualidad, pero no ha evitado jugar con ellas. En la película ‘My own private idaho', las fuentes dicen que River Phoenix se sintió atraído por Keanu Reeves, quien interpretó a un drogadicto en la película”.

La muerte de River Phoenix afectó a Keanu Reeves

La estrella de la trilogía ‘John Wick’ pidió que no culpen a Hollywood de la muerte de River, quien se suicidó sin poder sobrevivir a la atención médica y de sus familiares.

Incluso, expresó que debieron ser más vigilantes con su vida, ya que era un activo consumidor de drogas.

Mira el trailer de la película de Keanu Reeves, ‘My own private idaho’