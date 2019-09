Keanu Reeves: parejas y amores del actor de John Wick y Matrix

Con un estilo de vida no comparado a otras estrellas de Hollywood, son pocos los escándalos en los que ha estado vinculado Keanu Reeves. Esto se debe en gran medida a su poco interés por exponer su vida personal, no acorde con los medios internacionales que siempre buscaron conocer más sobre sus amoríos y relaciones.

En una de las pocas entrevistas televisivas que el actor concedió declaró lo siguiente: “Por el momento no hay nadie en mi vida. Pero si ocurre, yo respetaría y amaría a la otra persona. Ojalá me pase a mí, nunca he estado enamorado locamente”, generando el asombro entre sus fanáticas y seguidores.

Las palabras de Keanu Reeves dejaron en claro que no cerraba las puertas al amor, pero también trajo a recuerdo quiénes habían sido las personas que estuvieron sentimentalmente relacionadas al intérprete de Neo en la saga de Matrix, un hombre que se considera “solitario” y que espera encontrar a su alma gemela.

¿Quienes fueron las parejas de Keanu Reeves?

Jill Schoelen

La primera relación que se le conoce a Keanu Reeves es con la actriz Jill Schoelen, con quien compartió rol protagónico en la cinta Babes in Toyland (1986). Salieron durante tres años. Luego de terminar su noviazgo, ella inició un romance con Brad pitt, con quien llegó a comprometerse.

Keanu Reeves y Jill Schoelen

Sofia Coppola

Ambas estrellas vivieron un amor fugaz, que duró apenas unos meses. Se conocieron durante las grabaciones de la película Drácula de Bram Stoker (1992), que era dirigida por el padre de Sofia Copolla.

Sofia Coppola y Keanu Reeves

Sandra Bullock

A pesar de que nunca estuvieron emparejados, ambos actores reconocieron luego de muchos años que estuvieron enamorados uno del otro durante la grabación de la película Speed (1994). Sin embargo, sí crearon una gran amistad que se mantiene hasta hoy.

Keanu Reeves y Sandra Bullock

Amanda de Cadenet

Una de las pocas parejas del actor que no estuvo vinculada al cine fue la fotógrafa y presentadora Amanda de Cadenet. Su amorío fue entre 1996 y 1997, años en los que acudieron a varios eventos públicos.

Keany Reeves y Amanda de Cadenet

Jennifer Syme

Considerada el gran amor de Keanu Reeves, la historia de ambos fue breve, pero igualmente llena de amor y tragedia. Ambos se conocieron en 1998, luego de unos meses de relación Jennifer Syme resultó embarazada. Lamentablemente el bebé murió en el octavo mes de gestación, algo que dejó a Syme con una dura depresión postparto.

Luego de esto, la pareja decidió terminar su relación. Sin embargo, ocho meses más tarde, una nueva tragedia marcó la vida de Reeves, cuando Jennifer murió en un accidente de tránsito.

Keanu Reeves y Jennifer Syme

Autumn Macintosh

Vivieron un amor fugaz en el 2003 y se rumoreaba que Keanu Reeves le había propuesto matrimonio. Sin embargo, la relación terminó luego de unos meses de noviazgo.

Claire Forlani

Aunque la relación duró cerca de un año, no duraron durante todo ese tiempo como una pareja feliz ante el mundo y los flashes que aprovechaban cualquier situación para retratarlos.

Claire Forlani y Keanu Reeves

Lynn Collins

Un romance que también duró poco es el que mantuvo con la actriz Lynn Collins, con apenas unos meses durante el 2005.

Lynn Collins y Keanu Reeves.

Hallie Meyers-Shyer, Diane Keaton, Kelli Garner, Martha Higareda, China Chow

Entre 2005 y 2008 Keanu Reeves fue vinculado sentimentalmente con distintas actrices, sin embargo ninguno de estos romances fue confirmado, a pesar de verlos continuamente en eventos sociales.

Winona Ryder

Una pareja que data del 2008, aunque nunca fue confirmada por ambas estrellas, se conocieron durante el rodaje de la película Drácula de Bram Stoker. Winona Ryder declaró que durante las grabaciones del filme, un cura real fue el encargado de casarlos para una escena, por lo que ella lo considera como una boda fidedigna.

Winona Ryder y Keanu Reeves.

Charlize Theron

La última relación conocida del actor fue con Charlize Theron, durante casi un año. Ambos mostraron en ese tiempo su cariño en las galas a las que asistían, así como en cualquier evento al que iban juntos.

Keanu Reeves y Charlize Theron