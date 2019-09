Daniela Darcourt defiende a Josimar de acusaciones por agresión física y psicológica

Daniela Darcourt se pronunció acerca de la complicada situación que viene atravesando el salsero Josimar luego de que su expareja Gianella Ydoña Loayza lo acusara de agresión física y psicológica.

La salsera dijo sentirse apenada por el hecho de que el talento de su colega se haya visto opacado por sus problemas personales.

“Me da mucha pena que las carreras de mis compañeros estén siendo manchadas por sus relaciones”, expresó.

Magaly Medina

Daniela Darcourt revela que Josimar fue pareja de su hermana

La intérprete de “Señor mentira” sorprendió al revelar que el salsero mantuvo una relación con una de sus hermanas. “Josimar ha formado parte de mi familia, él ha estado muchos años con mi hermana mayor”, contó.

En ese sentido, precisó que en el tiempo que duró tal romance, jamás vio actitudes agresivas por parte del artista. "Yo lo he tenido en casa, es un ser humano increíble. A parte de ser colega y amigo, ha formado parte de mi casa y yo nunca he visto una actitud como la que describen ahora”, afirmó.

Daniela Darcourt prefirió no opinar acerca de las mujeres que acusaron al salsero de haberlas agredido física o psicológicamente. “Son líos personales que yo desconozco, Josimar es mi amigo, y la relación (de amistad) que hay es entre él y yo. Nunca me he metido a preguntarle ni sobre sus hijos, ni de sus parejas”, aseveró.

Daniela Darcourt y Josimar

Daniela Darcourt le da su apoyo a Josimar

Sin embargo, aseguró que Josimar cuenta con su total respaldo, más ahora que se encuentra atravesando por una difícil situación. “Yo he hablado con él personalmente y sabe que tiene todo mi apoyo como siempre. Lo que importa ahora es concentrarse y seguir haciendo música”, señaló.

Finalmente, Daniela Darcourt le deseo lo mejor a su colega y amigo. “Gracias a Dios nosotros nos mantenemos como amigos. Le deseo lo mejor siempre”, manifestó.