Georgina Rodríguez luce sexy vestido que recuerda a Sofía Vergara

Georgina Rodríguez es el gran apoyo de Cristiano Ronaldo. La española está presente en casi todos los partidos que el portugués disputa y esta vez no fue la excepción cuando estuvo presente en el primer juego de la Juventus por la fecha 2 de la Serie A italiana contra el Nápoles en el Allianz Stadium de Turín, ciudad que alberga al equipo de CR7.

Georgina Rodríguez compartió una foto en Instagram en los exteriores del Allianz Stadium donde posa muy sexy teniendo de fondo coloso turinés. En su publicación se lee el siguiente mensaje dedicado a Cristiano Ronaldo:

Georgina Rodríguez en las afueras del Allianz Stadium de Turín

“¡Comenzamos la temporada con muchas ganas e ilusión! Forza Juventus, a por todas, Cristiano”.

El look de Georgina Rodríguez

El mensaje no habría causado mayor revuelo si no fuera por un curioso detalle que más de uno no dejó pasar desapercibido. Y es que la mujer de Cristiano Ronaldo iba con un escotado vestido con diseño de flores, que a muchos hizo recordar al que alguna vez usara la actriz colombiana Sofía Vergara.

Georgina Rodríguez es la actual pareja de Cristiano Ronaldo

La revista “Hola” señala que este vestido no solo recuerda al estilo de Sofía Vergara, también ahonda en las características del mismo al señalar que: “Estamos delante de una pieza de estampado maxi flores, con escote de corazón y tirantes anchos de Dolce & Gabbana, una de sus marcas de referencia. Completó su estilismo con un bolso de mini en color blanco y unas sandalias del mismo color firmadas por Gianvito Rossi”.

Al parecer esta foto, como el sexy look de Georgina Rodríguez, trajo suerte a Cristiano Ronaldo, ya que la Juventus se impuso por 4-3 a Nápoles, inclusive, el propio CR7 anotó un gol, el tercero, a los 62 minutos.

Sofía Vergara

El estilo de Sofía Vergara

Por su parte, Sofía Vergara, así como como Georgina Rodríguez, ha demostrado un gusto por los vestidos ceñidos lo que no hace una novedad que ambos coincidan con algunas de sus prendas. La colombiana tiene una predilección por los diseñadores italianos.

Muestra de esto la tenemos cuando en setiembre de 2018 la colombiana asistió al evento The Brent Shapiro Foundation Summer Spectacular con un vestido muy similar al que luce Georgina Rodríguez, es decir con un estampado de maxi flores, patrón que se repitió cuando estuvo como invitada en el Ellen Degenerees Show.