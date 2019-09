¿Briyit Palomino renuncia a programa de Gisela Valcárcel?

Briyit Palomino no tuvo una buena presentación en “El artista del año”. La cantante puneña, conocida como ‘La vampiresa de la cumbia’, se mostró apenada y no pudo contener las lágrimas en la reciente gala del programa de Gisela Valcárcel, donde se olvidó parte de la letra del tema de “Pimpinela”, cuando lo interpretaba junto a Juan Carlos Rey de Castro.

Tras los evidentes errores, Briyit Palomino arrastró a Juan Carlos Rey de Castro a sentencia, pese a que destacaron el timbre y potente voz de la intérprete de “Vuelve conmigo”.

“Me siento muy mal, la fregué toda, estoy triste. Me siento culpable”, manifestó ‘La vampiresa de la cumbia’ entre lágrimas.

Briyit Palomino admitió que se enfocó en dar una buena actuación en el escenario de “El artista del año”, tensión que le orilló a olvidarse parte de la letra de la canción “A esa”, del conocido grupo “Pimpinela”.

Briyit Palomino se preocupa por su participación

“Me preocupé mucho por la actuación, quería hacer bien la actuación y la letra (de la canción) se me fue. Estuve ensayando toda la semana, incluso anoche (viernes) no dormí nada por ensayar. Los nervios (me ganaron), salir en vivo es bien complicado”, indicó la cantante a un medio local.

Briyit Palomino lamentó haberle fallado a Juan Carlos y señaló que le pedirá disculpas por el mal papel que hizo en la reciente gala de “El artista del año”.

Briyit Palomino lamenta haber llevado a sentencia a Juan Carlos Rey de Castro. (Foto: captura)

“Era fallarle a Juan Carlos, era todo, mucha presión, es la primera vez que actúo, tenía miedo de equivocarme. Ahora voy a ir de rodillas a buscarlo”, manifestó la exvocalista del grupo ‘Lérida’.

La vocalista del sur del país dejó entrever que podría dar un paso al costado en el reality de Gisela Valcárcel.

“Lo metí en sentencia, no sé si quiera hacer esto (competir en la sentencia), de repente le dejo el paso libre. Esto creo que no es para mí. Tal vez, lo he metido en sentencia, no lo podría eliminar, no soy así. Es mi conciencia, uno tiene que ser consciente de lo que hace. Sí, pero no haré eso (eliminarlo). Yo me doy, mi corazón me dice eso", acotó.